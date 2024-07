TAT Corporation รุกตลาดสุขภาพ และความงาม วางเป้ารายได้ 1,200 ล้านบาทในปี 2024

“ทีเอที คอร์ปอเรชั่น” (TAT Corporation) บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมความงาม มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด Millennium Beauty Creator ส่งแบรนด์ “GRAVICH”, “Plantnery”, และแบรนด์น้องใหม่ “JKxLAB” ออกสู่ตลาด พร้อมจับมือ Beauty Creator Entertainment ชื่อดัง "IAM - บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จํากัด" และ "Dreamers - บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ จำกัด" ผลักดันพลัง Fandom Marketing เพิ่มโอกาสและยอดขายทั้ง Online และ Offline คาดเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2026นายธนธัส ถนอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ในการทำการตลาดในปีนี้ว่า ทางบริษัทฯ มุ่งใช้กลยุทธ์ 3P (1)Product Creator (2)Pricing & Friendly (3)Partnership & Collaboration เป็นหลักในการสร้างแบรนด์และสร้างยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้(1) Product Creator : Millennium Product Development เดินหน้าวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาผิวในหลากหลายมิติ ตลอดจนการขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์และครอบคลุมทุกปัญหาผิวของผู้บริโภคในปัจจุบัน(2) Pricing & Friendly : O2O Commercial Synchronization ขยายช่องทางจำหน่ายในรูปแบบ O2O (Online to Offline) เพื่อสร้างยอดขายอย่างเต็มรูปแบบผ่านช่องทาง Modern Trade และ Traditional Trade รวมทั้งใน Social Commerce มุ่งสู่การเป็น Top of Mind ของตลาดสุขภาพและความงามทั้งในประเทศและต่างประเทศ(3) Partnership & Collaboration : Beauty Creator Collaboration จับมือกับ "IAM" และ "Dreamers" ร่วมกับศิลปินในเครือเพื่อสร้างความบันเทิงผ่านรูปแบบ Shoptainment และกิจกรรมการตลาดร่วมกับศิลปิน พร้อมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนจากฐานแฟนคลับผลักดันยอดขายด้วยพลัง Fandom Marketing“การสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อต้องการมุ่งสู่ยุคทองของ T-POP Culture & Beauty Entertainment และเป็นการสร้างสีสันใหม่ ๆ ให้กับตลาดด้วยความเข้าใจอินไซต์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน” นายธนธัส กล่าวทิ้งท้ายด้าน นายชยธร เมฆทันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์ บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเครือ ทีเอที คอร์ปอเรชั่น และแนวคิดการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค ดังนี้- Plantnery (แพลนท์เนอรี่) : ส่งต่อความงามจากธรรมชาติ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาสิวภายใต้สโลแกน “ผิวดีต้อง (ธรรม) ชาตินี้เลย” ครอบคลุมทั้งการบำรุงและรักษาผิวหน้าด้วยสารสกัดอันโดดเด่น ทั้งจาก Tea Tree Oil, Red Onion, Yuzu Orange ที่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ผิวของคนทุกวัย- GRAVICH (กราวิช) : มีแนวคิด “Innovative Skincare for Individual Beauty” นวัตกรรมการดูแลผิวเพื่อความงามในแบบของคุณ โดยนำ Active Ingredient ในเวชสำอางที่รู้จักกันมาอย่างยาวนาน อาทิ เรตินอล ไนอะซินาไมด์ ไฮยาลูรอน ผนวกรวมกับนวัตกรรมและสารสกัดเพื่อแก้ไขปัญหาผิวอย่างเฉพาะเจาะจง ส่งมอบความงามที่หลากหลายในแบบของตัวเอง- JKxLAB (เจเคเอ็กซ์แล็บ) : สกินแคร์คุณภาพสูงที่เข้าถึงง่าย สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องผิวพรรณ และมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับความคุ้มค่า จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสานงานวิจัย ความรู้ และนวัตกรรมด้านความงามอย่างร่วมสมัยเข้ากับสารสกัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงจุด ด้วยแนวคิด “JKxLAB Skin Expert ด้านการดูแลผิวในราคาที่เหมาะสม”นายชยธร ได้กล่าวเสริมถึงแนวโน้มและเป้าหมายของ ทีเอที คอร์ปอเรชั่น ตั้งเป้ารายได้กว่า 1,200 ล้านบาทในปี 2024 โดยมีแผนรุกตลาด Social Commerce สู่การขยายตลาด Modern Trade และ Traditional Trade รวมถึงตลาดในต่างประเทศ ได้แก่ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา, เวียดนาม) ทั้งยังเน้นย้ำความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2026 ท่ามกลางโอกาสตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามยังเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมส่งมอบความงามที่เห็นผลและทุกคนเข้าถึงได้ เราพร้อมพัฒนาทุกผลิตภัณฑ์ด้วยความเข้าใจในหลากหลายมิติของการใช้ชีวิตของผู้คน เพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกวัน