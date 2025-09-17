แหล่งข่าวยืนยัน! โผ ครม.ไม่ถูกตีกลับ ย้ำลงตัวเรียบร้อยก่อนนำทูลเกล้าฯ ด้าน“อนุทิน”กินอาหารอีสานสบายใจ

วันนี้(17 ก.ย. 68) กรณีกระแสข่าวว่ากระบวนการทูลเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถูกตีกลับ เนื่องจากรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีบางคนมีปัญหาคุณสมบัตินั้น แหล่งข่าวยืนยันว่า รายชื่อคณะรัฐมนตรีที่นำทูลเกล้าฯ ไปนั้น ไม่ได้มีปัญหาตามกระแสข่าวที่ออกมาแน่นอน ซึ่งทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้แล้ว เรื่องปัญหาด้านคุณสมบัติได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาแล้ว
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงค่ำ นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี นั่งรับประทานอาหารอีสานอย่างสบายใจ ท่ามกลางข่าวลือตีกลับโผ ครม.