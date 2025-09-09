เลขาฯ ครม.เผยนายกฯ ส่งรายชื่อ รมต.ให้ สลค.ตรวจคุณสมบัติครบแล้ว พร้อมเร่งให้จบภายในสัปดาห์นี้

เลขาฯ ครม.เผยนายกฯ ส่งรายชื่อ รมต.ให้ สลค.ตรวจคุณสมบัติครบแล้ว ระบุพยายามเร่งให้จบภายในสัปดาห์นี้ ยันใช้บรรทัดฐานศาล รธน.ตรวจเข้ม
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่า ยังไม่เสร็จ คืบหน้าไปไม่มาก อย่างไรก็ตาม ตอนนี้นายกฯส่งรายชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมาทุกคนแล้ว กำลังดำเนินการตรวจอยู่ ซึ่งตรวจโดย 6 หน่วยงานเหมือนเดิม รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยถ้ามีปัญหา
ผูัสื่อข่าวถามว่า แต่ละหน่วยงานได้ส่งกลับมาบ้างหรือยัง นางณัฐฎ์จารี กล่าวว่า ยังเลย เขาใช้เวลา เพราะรอบนี้เป็น ครม.ใหม่ทั้งคณะ เมื่อถามว่า ส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีเก่า ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมาแล้ว นางณัฐฎ์จารี กล่าวว่า เพื่อความไม่มีปัญหาก็ตรวจใหม่ทุกคน เพราะบางทีระหว่างทางอาจจะมีอะไรที่เราไม่ทราบ
เมื่อถามว่า มีข่าวออกมาพบว่า มีบางคนคุณสมบัติไม่ผ่าน แสดงว่ามีบางส่วนที่ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จแล้วใช่หรือไม่ นางณัฐฎ์จารี กล่าวว่า ยังไม่เสร็จเลย ที่ไม่ผ่านน่าจะเป็นในฝั่งของท่านมากกว่า แต่ฝั่งทางนี้ยังตรวจไม่เสร็จ เมื่อถามอีกว่า ถ้ามีการเร่งตรวจสอบ ภายในสัปดาห์นี้จะสามารถตรวจสอบคุณสมบัติให้เสร็จได้หรือไม่ นางณัฐฎ์จารี กล่าวว่า ตอนนี้ได้ขอความกรุณาหน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่ว่าขอให้ทัน เราก็พยายามจะให้ทัน แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตน แต่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ตรวจสอบ
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีรัฐมนตรีบางคนที่เคยตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน ครั้งนี้มีการเสนอมาอีก มีโอกาสที่จะผ่านหรือไม่หรือจะใช้มาตรฐานเดิม นางณัฐฎ์จารี กล่าวว่า ต้องใช้มาตรฐานเดิม บวกกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้ได้คุยกับนายกฯ ได้กำชับอะไรหรือไม่ นางณัฐฎ์จารี ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว