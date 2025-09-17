"ขิง" ปัดขัดแย้ง "พีระพันธุ์" แต่ลั่นไม่ทำการเมืองแบบก้ำกึ่ง รับอนาคตเปิดกว้างทั้งย้ายค่ายหรือวางมือ!

“เอกนัฏ” แจง สลัดเก้าอี้เลขาฯ รทสช. หลังเสียง กก.บห. แตกเป็นสองขั้ว ยันไร้ขัดแย้ง “พีระพันธุ์” แต่ตอกชัดไม่ทำการเมืองแบบก้ำกึ่ง ก้าวข้ามไม่ได้ก็ต้องไขก๊อกเอง รับอนาคตเปิดกว้าง แย้มอาจย้ายค่ายหรือวางมือทันที!
วันนี้ (17ก.ย.) เมื่อเวลา 17.40 น. ที่รัฐสภา นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว โดยได้หารือกับนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรคเป็นที่เรียบร้อย ย้ำไม่มีความขัดแย้งส่วนตัว แต่การทำงานช่วงหลังมีความเห็นต่างกัน หากฝืนทำต่อไปอาจไม่เป็นผลดี จึงตัดสินใจลาออกเพื่อให้พรรคเดินไปอย่างมีเอกภาพ
นายเอกนัฏ เปิดเผยว่า ยังคงเป็นสมาชิกพรรคและส.ส.ต่อไป พร้อมสานต่องานในสภา โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.โรงงานที่ยังค้างอยู่ แม้จะมีข่าวลือเตรียมย้ายพรรค แต่ยืนยันว่า ณ ตอนนี้ยังไม่ไปไหน ส่วนอนาคตยังเปิดกว้างเพราะอาจเลือกไปทำงานด้านอื่น หลังใช้ชีวิตการเมืองมากว่า 20 ปี ย้ำว่ายังรักและผูกพันกับพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่อยากให้ถูกมองว่าพรรคจะแตกเพราะการลาออกของตน
สำหรับประเด็นภาพร่วมรับประทานอาหารกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายเอกนัฏยืนยันว่าเป็นการพูดคุยเปิดเผย เพราะเคยร่วมรัฐบาลกันมาก่อน พร้อมยอมรับว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในทางเลือก หากจะทำงานการเมืองต่อ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาด
”จริง ๆ ถ้าผมจะทำการเมืองต่อ พรรคภูมิใจไทยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง จุดยืนไม่ต่างกัน ที่อยากทำงานปกป้องสถาบันเสาหลักของชาติ ผมว่าอยู่ในใจผมอยู่แล้ว แต่รายละเอียดการทำงานก็ต้องให้โอกาสผมตัดสินใจพิจารณาก่อน เป็นเพราะผมไม่เคยทำอย่างอื่นนอกจากเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ”
นายเอกนัฏย้ำถึงเหตุผลสำคัญที่ลาออกว่า มาจากความเห็นต่างในที่ประชุม กก.บห.เกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรี โดยตนเลือกโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพราะเห็นว่าต้องชัดเจน ไม่ใช่การงดออกเสียงแบบ “ก้ำกึ่ง” แต่ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี และไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาล
“เหนื่อยแล้วครับ อีกแค่ 4 เดือนก็เลือกตั้งใหม่ สำหรับผมการเป็นรัฐมนตรีตลอดชีวิตไม่มีอยู่จริง 1 ปีที่ผ่านมาในตำแหน่งก็ถือว่าพอใจแล้ว ต่อจากนี้จะทำหน้าที่ ส.ส.ให้ดีที่สุด” นายเอกนัฏ กล่าวทิ้งท้าย