ภาค ปชช.-นศ.ยื่น สส.ปชน.ตรวจสอบรัฐบาลปมเขากระโดง-ฮั้ว สว.หวั่นปูทางเลือกตั้ง

ภาคประชาชน-นักศึกษายื่น ปชน.ตรวจสอบรัฐบาลเสียงข้างน้อย ปมคดีเขากระโดง–ฮั้ว ส.ว. หวั่นเป็นเครื่องมือเตรียมการเลือกตั้งปี 2570
วันนี้( 17 ก.ย. 2568 )นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. และนายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาชน รับยื่นหนังสือจากนายประดิษฐ์ พราหมณ์จินดา ตัวแทนภาคประชาชน นายศุภวิชญ์ เย็นประสิทธิ์ ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะ เรียกร้องให้พรรคประชาชนในฐานะฝ่ายค้าน ตรวจสอบและติดตามการใช้อำนาจของรัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่อาจเอื้อประโยชน์ทางการเมืองเพื่อเตรียมการเลือกตั้งปี 2570
กลุ่มผู้ยื่นหนังสือระบุว่า การจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันมีลักษณะสนับสนุนการแทรกแซงคดีสำคัญ อาทิ คดีเขากระโดง และคดีฮั้วเลือก ส.ว. เพื่อเปิดทางให้กลุ่มการเมืองเข้าครอบงำการแต่งตั้งกรรมการองค์กรอิสระเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง อีกทั้งยังมองว่า รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือเตรียมสู่สนามเลือกตั้งมากกว่าการแก้ปัญหาให้ประชาชน จึงขอให้ฝ่ายค้านเข้มงวดตรวจสอบคุณสมบัติและมาตรฐานจริยธรรมของรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ด้านนายภัณฑิลกล่าวหลังรับหนังสือว่า พรรคพร้อมดำเนินการในหลายประเด็น โดยเฉพาะการเลือก ส.ว. และพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายไม่โปร่งใส เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องให้ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อไป