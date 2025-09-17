“เทพไท” ชี้รัฐบาลเสียงข้างน้อยไร้เสถียรภาพ เสี่ยงสภาล่ม ค่าตัว สส.พุ่งหัวละ 80 ล้าน

“เทพไท” ชี้รัฐบาลอนุทินเสียงข้างน้อย ไร้เสถียรภาพ ซัดสภาฯ เสี่ยงล่มซ้ำ ตลาดนัดซื้อตัว ส.ส.ราคาพุ่ง เกรดเอคนละ 80 ล้าน
วันนี้(17 ก.ย.) นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์การเมือง หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วว่าตน เชื่อว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ในเร็วๆ นี้ แต่คณะรัฐมนตรีชุดนี้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองอย่างแน่นอน
นายเทพไท กล่าวว่าตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ (MOA) ระหว่างรัฐบาลกับพรรคประชาชน ระบุว่าจะยุบสภาภายใน 4 เดือน หลังจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ส่งผลให้รัฐบาลแทบไม่มีเวลาเดินหน้านโยบายหลักหรือสร้างรากฐานทางการเมืองที่มั่นคง ทุกฝ่ายต่างเตรียมตัวเข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งใหม่
นายเทพไท ระบุว่า ภาพรวมของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีความเสี่ยงสูงที่จะล่ม เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถรักษาองค์ประชุมได้ หากฝ่ายค้านหลักอย่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน ไม่ยินยอมอยู่ร่วมเป็นองค์ประชุม การประชุมก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้
นายเทพไทยังชี้ว่า ส.ส.จำนวนมากต่างจับตาการเลือกตั้งครั้งใหม่ บางส่วนเคลื่อนไหวหาพรรคใหม่หรือเตรียมย้ายพรรค จนเกิดการเปรียบเทียบว่า “ตลาดนัด ส.ส.” ได้เกิดขึ้นแล้ว คล้ายกับ “ตลาดนัดวัวควาย” ของเกษตรกร โดยราคาค่าตัว ส.ส. ถูกแบ่งเป็นเกรด A คนละ 80 ล้านบาท เกรด B คนละ 50 ล้านบาท และเกรด C คนละ 30 ล้านบาท
“การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่าง “กระแส” กับ “กระสุน” โดยฝ่ายหนึ่งขายอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมือง ส่วนอีกฝ่ายใช้ทุนมหาศาลเพื่อซื้อเสียง ซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์ที่ยังคงดำเนินอยู่ในการเมืองไทย การแก้ไขปัญหาการเมืองในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับประชาชน เพราะประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินอนาคตของประเทศ“ นายเทพไทกล่าว