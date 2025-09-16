นายกฯห้ามไม่ได้ครม.ถูกร้อง สั่งแก้อายัดบัญชีย้ำไม่กระทบคนละครึ่ง เชื่อทุกหน่วยพร้อมรับน้ำท่วมแม้ยังสั่งไม่ได้

"อนุทิน" บอกเข้าสลค.ถกครั้งสุดท้ายก่อนทูลเกล้าฯครม.เย็นนี้ ย้ำไร้ปัญหารอลงแบบฟอร์ม เช็คทุกอย่างถูกต้อง บอกถูกร้องภายหลังห้ามไม่ได้ กำชับหน่วยเกี่ยวข้องแก้ปมอายัดบัญชีม้า ยันไม่กระทบคนละครึ่ง รับยังสั่งแก้น้ำท่วมไม่ได้ แต่เชื่อทุกหน่วยพร้อมรับมือ บอกไม่มีพรรคของผมมีแต่พรรคพวก
วันนี้ (16ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ (16 ก.ย.) เพื่อประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งรายชื่อ ว่าที่รัฐมนตรี ไปตรวจสอบ ให้เป็นที่เรียบร้อย และเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย และคาดว่าเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะทำเอกสารเพื่อกราบบังคมทูลเพื่อขอพระกรุณาให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องของการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ คาดว่าเย็นนี้จะทำเสร็จ พร้อมย้ำว่าไม่มีปัญหา แต่ยังไม่ได้ลงนาม เพราะต้องรอกรอกแบบฟอร์ม ให้ตรงตามรูปแบบที่นำเสนอ ซึ่งตอนนี้รายชื่อครบหมดแล้ว
ส่วนที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ที่ศาลหลักเมืองวันนี้นายอนุทินกล่าวว่าเดินทางมาอยู่ตลอด โดยเฉพาะอยู่กระทรวงมหาดไทยก็มาตลอด ช่วงนี้ยังเข้าทำเนียบไม่ได้ แต่เมื่อกี้มาประชุมที่อาคารสำนักงานเลขาธิการครม.
เมื่อถามว่าได้มีการขอพรอะไรหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าขอพรอย่างเดียวคือขอพรให้ประเทศไทย เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองสงบ และขอให้พี่น้องประชาชน คนไทยมีความสุขมีความสามัคคี ขอพรอยู่แค่กรอบนี้
เมื่อถามว่าหากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯลงมาแล้วจะนำคณะรัฐมนตรีมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าเดี๋ยวว่ากัน แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละท่าน ไม่บังคับกันอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงเรื่องคุณสมบัติที่มีรายชื่อออกมาหน้าสื่อ มีใครที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่นายอนุทิน ยืนยันว่าได้ตรวจสอบ ทุกอย่าง คนที่จะถูกนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเป็นรัฐมนตรี ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่ามั่นใจว่าจะไม่มีข้อร้องเรียนภายหลัง ใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเราไปห้ามตรงนั้นไม่ได้ แต่เราทำสิ่งที่ถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่าที่ล่าช้าเพราะมีการตรวจสอบเยอะนายอนุทินกล่าวว่า อย่าไปตั้งข้อสังเกตเลย ทำไมถึงบอกว่าล่าช้า นั่งเทียบกับชุดเดิมๆ อยู่ทุกวัน กับเลขาครม. มีขั้นตอนของมันของเรายังเร็วกว่าคนอื่น และที่เข้าหารือในวันนี้มีทุกหน่วยงานที่ตรวจสอบ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มาในฐานะหน่วยงานที่ตรวจสอบ ประวัติอาชญากร มีอัยการสูงสุด เลขากกต. เลขากฤษฎีกา เลขาครม. เลขาศาลยุติธรรม ทุกท่านก็ให้เกียรติ ตนก็ดีใจที่ทุกท่านให้เกียรติมาด้วยตัวเอง
เมื่อถามว่าได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าไม่มี เพราะไล่รายชื่อตามลำดับ ทุกคนมีความสมบูรณ์อยู่ในคุณสมบัติ
เมื่อถามว่าขณะนี้ประชาชนมีความเดือดร้อนเรื่องการอายัดบัญชี จะมีแนวนโยบายอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่าได้กำชับ ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปแก้ไขปัญหา ถ้าเราสงสัยใครคนใดคนหนึ่ง แต่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน ก็ไม่ใช่วิธีการทำงาน
เมื่อถามว่าได้มีการกำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ไปทำการบ้านไว้รอแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ให้ถามว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีการประชุมกันทุกวัน
เมื่อถามว่าการอายัดบัญชีจะไม่มีผลกับโครงการคนละครึ่งใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มี ทุกรัฐบาลจะมีโครงการ ที่เป็น โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ที่ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ทำให้เกิดขึ้นให้ได้
เมื่อถามถึงกรณีปัญหาน้ำท่วมที่กระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจ หลังจากแถลงนโยบายจะสั่งการอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้ยังสั่งการอะไรไม่ได้ ก็ได้แต่หวังว่า หน่วยงานที่เคยทำงาน ร่วมกันมา ทั้งกระทรวงมหาดไทย ปภ. เชื่อว่าสไตล์การทำงานอย่างมหาดไทยเชื่อว่าตอนนี้ เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว ได้มีการสนับสนุน ในเรื่องของ ทรัพยากรบุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือ การแสวงหา ความร่วมมือระหว่างกัน ทำกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดีอี และกระทรวงกลาโหม เราเป็นหนึ่งเดียวกันสนธิกำลัง สมานกำลังกัน ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
"ทุกเรื่องทั้งหน้างานทั้งเรื่องของงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือการเยียวยา ทุกเรื่องต้องราบรื่น และสมูทขึ้นกว่าเดิมแน่นอน ไม่มีพรรคของผมมีแต่พรรคพวก ไม่มีเรื่องขอให้สบายใจได้ คนอย่างผม ถ้าประชาชน ได้ประโยชน์ มีความสุข ประเทศชาติได้ประโยชน์ เรื่องพรรคเป็นเรื่องท้ายๆ ใครได้รับความนิยมจากประชาชนผมก็ยินดี"นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า หลังแถลงนโยบายแล้วสามารถทำต่อได้เลยใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า การทำงานไม่มีการหยุดชะงัก เพราะบุคลากรที่คัดเลือกมา เป็นบุคคลที่ ทำงาน อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด