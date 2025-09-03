ด่ายับไม่มีเสียงแตก!แม่ค้าตลาดดังกลางลำปางวางหัวหมูกับพื้นฟุตบาทเหมือนขยะ แถมขี้นกเต็มแต่ได้รางวัลเฉย

ลำปาง - ด่ากันสนั่นเมืองแบบไม่มีแตกแถว..ชาวเน็ตเห็นสภาพแล้วอยากเลิกกินหมูไปเลยทีเดียว หลังแม่ค้าตลาดดังกลางเมืองลำปาง นำหัวหมูสดมาวางเรียงพื้นฟุตบาททางเดินเหมือนขยะ แถมมีแต่ขี้นกร้องเรียนมาตลอดแต่ก็ไร้การแก้ไข ล่าสุดยิ่ง..งงซ้ำ เมื่อได้รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน ประจำปี 2568
โซเซียลของคนลำปาง ด่ากันสนั่นแบบไม่มีเสียงแตกแถว เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนำภาพหัวหมูสดและส่วนอื่นๆ ที่ถูกนำมาวางแบไว้กับพื้นฟุตบาทโดยไม่มีภาชนะใดๆมาวางรอง เหมือนขยะในตลาดหลักเมือง เทศบาลนครลำปาง พร้อมคำถามที่ว่า “มันต้องขนาดนี้เลยไหม จะขายแต่ละอย่าง โอ้ยย ลำปางอะไรก็ได้จริงๆ ลูกค้าไม่รู้”
จากนั้นสมาชิกในกลุ่มต่างคอมเม้นท์ด่ากันสนั่น ความคิดเห็นของชาวเน็ตทั้งหมดล้วนไม่พอใจ และบอกว่าไม่เหมาะสม และไม่ควรทำอย่างยิ่ง บางคนบอกว่า “หัวหมูยังขนาดนี้หมูบดจะขนาดไหนไม่อยากจะคิดเลย” “จะอี้ล้ำเหลือน้อ” “อยากให้เห็นหลังคาบนแผงขายหมูจะตกใจมากกว่านี้” “อันนี้รอขายหรือรอเอาขว้าง” “จะเลิกซื้อละ ซื้อจิ้น ปล๋า ไปซื้อในห้างดีกว่า สะอาดได้มาตรฐาน ทำสภาพพแบบนี้แล้วก้มาจ่มขายของบ่าดีโทษ ศฐก.แย่จะใดก็มี” “ขายของไม่ดีไม่ต้องโทษใครก็สกปรกขนาดนี้” ฯลฯ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตามรูป พบว่าน่าจะเป็นฟุตบาทที่อยู่โดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาล1(หลักเมือง) ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเก่าแก่ของลำปาง อยู่หน้าศาลหลักเมืองกลางเมืองลำปาง อยู่ในการดูแลของเทศบาลนครลำปาง ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องที่ปรากฎในโซเซียล แล้วยังมีการร้องเรียนเรื่องความสะอาด
และที่หนักสุดคือปัญหานก-มูลนกพิราบที่มีอยู่จำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็น และสกปรกเป็นอย่างมาก แม่ค้ามีการร้องเรียนไปยังเทศบาลนครลำปางมาตลอด แต่ก็ไม่มีการแก้ไข แม่ค้าต้องใช้ผ้าพลาสติกมาขึงบังเป็นหลังคาบนแผงขายสินค้าแทน ซึ่งเวลาลูกค้าเดินขึ้นไปในตลาดก็เกรงจะถูกนกอุจจาระลงใส่หัว ทำให้แม่ค้าจะนำสินค้าไปข้างนอกอาคารเป็นส่วนใหญ่และลูกค้าก็ไม่นิยมเดินขึ้นมาในอาคารด้วยปัญหาดังกล่าว
ล่าสุดเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายปุณณสิน มณีนันทน์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่สำรวจปัญหาดังกล่าวที่ตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) พบว่ามีสภาพทรุดโทรม มีนกเข้ามาทำรังและถ่ายมูลลงมาเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตลาด และสร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ได้ประชุมวางแผนเตรียมการพัฒนาและปรับปรุงตลาดฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไร้การเข้ามาแก้ไขปัญหา
ขณะที่คนในลำปางโดยเฉพาะชาวบ้านที่ไปใช้บริการตลาดหลักเมือง สุดงง เมื่อตลาดมีปัญหาและยังไร้การแก้ไข แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกให้ตลาดหลักเมือง แห่งนี้ เป็น 1 ใน 3 ตลาด ได้รับรางวัล “ตลาดดีมีมาตรฐาน” ระดับจังหวัด ประจำปี 2568 ได้แก่ ลำดับที่ 1 ตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) ของเทศบาลนครลำปาง อันดับที่ 2 ตลาดสดเทศบาลตำบลห้างฉัตร ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร อันดับที่ 3 ตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) ของเทศบาลนครลำปาง โดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ 18 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา