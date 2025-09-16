"จิรายุ" จี้ตรวจเข้มคุณสมบัติ รมต.ต้องผ่าน 14 หน่วยงานเหมือน รบ.ชุดก่อน แนะ "เท้ง" ช่วย "อนุทิน" คัดครอง

“จิรายุ” ย้ำคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องไม่ “เต้าหู้ยี้” สลค.ต้องตรวจเข้มให้ครบทั้ง 14 หน่วยงาน เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา ห้ามสองมาตรฐาน แนะนายกฯต้องส่งให้ “เท้ง” ช่วยกันกรองและตรวจสอบในฐานะนั่งร้านน้ำเงิน
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อไม่ให้เกิด ครม.เต้าหู้ยี้ขอเรียกร้องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบคุณสมบัติในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีให้ครบทั้ง 14 หน่วยงาน
ทั้งนี้เพราะในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา สลค.ได้เคร่งครัดในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทุกคนอย่างรอบด้าน ซึ่งที่ผ่านมาใช้เวลากว่า 30 วันในการกลั่นกรองคุณสมบัติและตรวจประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งทุกตำแหน่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
“ รัฐบาลชุดนี้ ต้องไม่เต้าหู้ยี้ ทั้งนี้พรรคประชาชนในฐานะผู้โหวตเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลนี้ ก็ต้องช่วยกันตรวจสอบคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีทุกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีควรส่งให้หัวหน้าพรรคประชาชน ช่วยกลั่นกรอง ช่วยตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สลค.เพื่อความโปร่งใสเพราะทุกวันนี้พี่น้องประชาชนไม่เชื่อมั่นในพรรคประชาชนที่ไป ทำ MOA ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้กับน้ำเงิน ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันมาตลอด“