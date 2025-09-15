ส.ป้องกันทารุณสัตว์ฯ ร้องสว.สอบสิงโตขย้ำจนท. จี้รัฐห้ามนำเข้า-หยุดผสมพันธุ์คุมครอบครอง 17 ก.ย.อนุลงพื้นที่

สมาคมป้องกันทารุณสัตว์ฯ ร้อง ส.ว. ตรวจสอบเหตุสิงโตขย้ำเจ้าหน้าที่ดับ จี้รัฐห้ามนำเข้าสิงโต-หยุดผสมพันธุ์ ควบคุมการครอบครอง ด้านประธานอนุกรรมาธิการฯ เตรียมลงพื้นที่ซาฟารีเวิลด์ สืบหาข้อเท็จจริง 17 ก.ย. นี้
เมื่อวันที่ (15 ก.ย.) ที่รัฐสภา พลตำรวจตรีอังกูร คล้ายคลึง ประธานคณะอนุกรรมาธิการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา รับหนังสือร้องเรียนจาก ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมเครือข่ายองค์กร ขอให้ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยภายหลังเกิดเหตุสิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตในสวนสัตว์
นายสาธิตกล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพื่อสร้างความกระจ่างให้สังคม ขณะที่ นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร ผู้ประสานงานภาครัฐ Four Paws International เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยถูกจับตาเรื่องจำนวนสิงโตที่เพิ่มขึ้นมาก เฉพาะปีนี้มีสิงโตเพิ่มกว่า 625 ตัว ส่วนใหญ่ในสวนสัตว์สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานฯ สะท้อนถึงความเสี่ยงในการซื้อขายสัตว์ป่า อันขัดต่ออนุสัญญาไซเตส จึงเสนอให้รัฐบาลยุติการนำเข้าสิงโต ปรับปรุงกฎหมายห้ามผสมพันธุ์ และไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเลี้ยงสิงโต
ด้าน พล.ต.ต.อังกูร ยืนยันว่า ในวันที่ 16 ก.ย. จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กมธ.ท่องเที่ยว และวันที่ 17 ก.ย. คณะอนุกรรมาธิการฯ จะลงพื้นที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ และ สน.คันนายาว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงพูดคุยถึงความรับผิดชอบต่อเหตุสลดดังกล่าว พร้อมนัดสอบถามข้อมูลจากภรรยาของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงรอบด้านก่อนนำเข้าสู่การพิจารณา