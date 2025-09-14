พท.จี้ปชน.ถามภท.จ่อตั้งว่าที่รมว.ยธ.-คมนาคม ห่วงยุ่งคดีฮั้วสว.-เขากระโดง ชี้ร่วมตั้งรบ.ต้องรับผิดชอบ

เพื่อไทย จี้พรรคประชาชนถามภูมิใจไทยปมจ่อตั้งว่าที่ รมว.ยุติธรรม-คมนาคม ห่วงยุ่งคดีฮั้วสว.-เขากระโดง ซัด ปชน. เป็นฝ่ายค้านที่ร่วมตั้งรัฐบาลภูมิใจไทย ต้องแสดงความรับผิดชอบ
วันนี้ (14ก.ย.) นาย ดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกต ถึงบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย ตามMOA ของพรรคของประชาชน ซึ่งที่ระบุว่าจะยุบสภาภายใน4 เดือน โดยรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่พรรคประชาชน เป็นแกนนำจัดตั้งขึ้นมานั้น ไม่เพียงแต่จะล้มเลิกนโยบาย ที่ช่วยเหลือประชาชนหลายอย่าง และสังเกตได้ว่า พรรคภูมิใจไทยมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าโครงเมกะโปรเจคต่างๆ จึงตั้งข้อสังเกตได้ว่าจะอยู่4เดือนและยุบสภาจริงหรือไม่ ฝากถามไปยังพรรคประชาชน ว่าที่ท่านตั้งมานั้นจะยุบสภาใน4 เดือนจริงหรือไม่
และถ้าได้ดูรายชื่อกับบุคคลที่จะมารับตำแหน่งต่างๆ ก็ยังสร้างความกังวลให้กับสังคมในส่วนมาก โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เพราะเป็นอดีตข้าราชารที่เติบโตมาในจังวัดบุรีรัมย์ และมีส่วนเชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาโดย ดีเอสไอ ในเรื่องของการฮั้วเลือกสว. เรื่องนี้พรรคประชาชนจะส่งสัญญานอย่างไร และตอนนี้มีข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยจะนั่งเป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยเอง ซึ่งก็จะมีอำนาจควบคุมกรมที่ดิน และจะเข้าไปดูแลกระทรวงคมนาคม ที่มีอำนาจกำกับดูแลการรถไฟ จึงมีคำถามว่าในเรื่องที่ดินเขากระโดงและคดีฮั้วสว. จะเดินไปอย่างไร พรรคเพื่อไทยคงไม่เรียกร้องอะไรกับพรรคภูมิใจไทยไปมากกว่านี้ เพราะว่าในช่วง2 สัปดาห์ต่อจากนี้ สังคมนั้นได้ตั้งข้อสังเกตมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของคดีต่างๆว่าจะลงเอยหรือมีจุดจบอย่างไร ในฐานะที่พรรคประชาชนเป็นคนดีล และรับดีลจากพรรคภูมิใจไทย ใสการที่จะตั้งรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมา ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ อย่างน้อยตอนนี้อยู่ในระหว่างเตรียมาายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ
“ ก็ฝากไปถึงพรรคประชาชน ว่าถ้ารายชื่อท่านใดที่ท่านไม่สบายใจ ที่เคยตรวจสอบในสมัยเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลที่แล้ว จนรัฐบาลที่ผ่านมานี้ ก็ควรที่จะส่ฃสัญญานไปที่พรรคภูมิใจไทยอย่างชัดเจน ว่าท่านสบายใจกับว่าที่รัฐมนตรีท่านไหน และไม่สบายใจกับว่าที่รัฐมนตรีท่านใด เพื่อที่จะทำให้ MOA ของท่าน ที่เชื่อถืออย่างมาก และท่านก็บอกเองว่าเป็นฝ่ายค้าน ก็ขอเรียกร้องให้เป็นฝ่ายค้าน แต่ท่านเป็นฝ่ายค้านที่ร่วมตั้งรัฐบาลภูมิใจไทย ท่านต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ “