“เดชอิศม์” แจงไม่ตามคนอื่นไม่อิงอำนาจ ย้ำฮั้วสว.หนักกว่ารัฐประหาร ถ้าหนุนไม่ควรเป็นคน-นักการเมือง

“เดชอิศม์” โพสต์แจงเหตุไม่เดินตามคนอื่น เพราะไม่อิงอำนาจ ยันชัดฮั้ว ส.ว. ทำลายประเทศหนักกว่ารัฐประหาร ลั่นถ้าหนุนคือไม่สมควรเป็นนักการเมืองและไม่ควรเป็นคนอีกต่อไป
วันนี้ (31 ส.ค.) นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งคำถามว่า “ทำไมผมไม่ไปเหมือนคนอื่นเขา” โดยระบุว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์หลากหลาย บางคนหาว่าโง่ บางคนว่าเขาไม่เอา หรือบางคนว่าเขาไม่เอาอีกฝ่าย พร้อมยอมรับว่าถูกมองเป็น “กับดักทางความคิด” ไม่ว่าพูดอะไรต้องผิด แม้กระทั่งชมว่าพ่อใครเป็นคนดีก็ยังถูกมองว่าไม่จริงเพียงเพราะออกจากปากตน
นายเดชอิศม์ ชี้แจง 3 ประเด็นหลักว่า
1. กรณีที่ดินเขากระโดง ยืนยันว่าเป็นที่หลวงซึ่งรัชกาลที่ 5 พระราชทานให้การรถไฟ เมื่อมากำกับดูแลกรมที่ดินจึงต้องยึดกลับมาเป็นของรัฐให้ได้
2. เมื่อกำกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พบความผิดปกติในการกระจายงบกระตุ้นเศรษฐกิจ เสมือนนำเงินหลวงไปแจกพรรคพวก ไม่มองประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง
3. เรื่องการ “ฮั้ว ส.ว.” เป็นการทำลายประเทศ หนักกว่ารัฐประหารหลายร้อยเท่า เพราะ ส.ว. มีอำนาจเลือก กกต. ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ หาก ส.ว. อยู่ในกำมือของคนเพียงคนเดียว ย่อมเท่ากับประเทศทั้งประเทศตกอยู่ในอำนาจของบุคคลนั้น
นายเดชอิศม์ ระบุทิ้งท้ายว่า หากตนไปสนับสนุนบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ ไม่เพียงไม่ควรเป็นนักการเมือง แต่ “ผมไม่ควรเป็นคนอีกต่อไปด้วย”