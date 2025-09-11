"มท.อ้วน" ยันปลดล็อกโปกเกอร์เพื่อการกีฬา ขอ "ว่าที่ มท.หนู" อย่าคิดเล็กคิดน้อย ไปทำเรื่องใหญ่อย่างเขากระโดงดีกว่า

“ภูมิธรรม” ย้ำปลดล็อกโป๊กเกอร์เพื่อกีฬา ยันหลักการยังเหมือนเดิม ผวจ.-กรมการปกครอง มีอำนาจอนุมัติ ขอว่าที่มท.หนู อย่าคิดเล็กคิดน้อย แนะทำเรื่องใหญ่อย่างเขากระโดง-ฮั้ว สว.-ยาเสพติด
เวลา 12.00 น. วันที่ 11 ก.ย. 68 ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ ซึ่งเปิดเผยว่าจะนำโป๊กเกอร์จากกีฬากลับไปเป็นการพนัน ว่า โป๊กเกอร์ในตอนนี้เป็นกีฬาระดับโลก และรู้สึกว่าจะนำเข้ากีฬาโอลิมปิกและกีฬานานาชาติด้วย การที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะนำมาใช้ในวันที่จะมีการแข่งขันกีฬา ที่จะเข้ามาในประเทศไทย แต่หลักการเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการปกครองและจะต้องมีการมาขออนุมัติดำเนินการ พร้อมย้ำว่า ไม่มีอะไรแตกต่างไป ทั้งนี้ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ อย่ามาสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่บอกจะไม่หากินกับการพนัน ซึ่งต้องเข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะเขาถือว่าโป๊กเกอร์เป็นกีฬา
“อย่าใช้อคติมาตัดสินใจ ขอให้ไปสนใจในเรื่องของเขากระโดง , ฮั้ว สว. หรือเรื่องยาเสพติด จะดีกว่าและอยากให้เอาใจใส่กับเรื่องใหญ่ๆ” นายภูมิธรรม กล่าว