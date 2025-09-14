พท.จี้ภท.ปัดฝุ่นนโยบายรถไฟฟ้า 40 บ.ลดภาระปชช. หลังส่อไม่ทำรถไฟฟ้า 20 บ.ตลอดสายต่อ

เพื่อไทย จี้ ภูมิใจไทย ปัดฝุ่นนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาทตลอดทั้งวัน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนคนกรุงเทพ และปริมณฑล หลังมีแนวคิดไม่ทำรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายต่อ
วันนี้ (14ก.ย.) นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีแนวคิดไม่ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย ว่า ถือเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลใหม่โดยชอบธรรม ว่า จะสานต่อนโยบายของรัฐบาลเดิมหรือไม่ แต่นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย มีจุดประสงค์สำคัญ คือ ลดรายจ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แม้นายกรัฐมนตรีจะมอง ว่า การช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องภาระของรัฐบาล โดยการอ้าง ว่า จะชดเชยให้กับเอกชน แต่หากย้อนไปดูนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย ในปี 2566 ก็เสนอนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาทตลอดทั้งวัน ที่พูดเอาไว้ด้วยความสวยหรู ว่า รถไฟฟ้าเป็นทางออกของคนกรุงเทพ ที่ทุกคนขึ้นได้ และค่าโดยสารต้องไม่เป็นอุปสรรค หรือ ปัญหาของคนทุกกลุ่ม พรรคภูมิใจไทยจึงมีนโยบายออกตั๋วรถไฟฟ้าเป็นตั๋วรายวัน วันละ 40 บาท กี่เที่ยวก็ได้ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวต่อว่าถ้าจะยกเลิกนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยก็อยากเรียกร้องให้นำนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาทตลอดทั้งวันกลับมาใช้ให้ประชาชน เพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล แม้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มี สส. แม้แต่คนเดียวในกรุงเทพ และปริมณฑล แต่นโยบายนี้เป็นการช่วยเหลือช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนในกรุงเทพ และปริมณฑล จึงขอให้รีบปัดฝุ่นนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ แม้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยจะมีอายุไม่นานนัก แต่นโยบายนี้จะช่วยลดภาระให้กับประชาชนได้