พท.ขออภัยรถไฟฟ้า 20 บ.ช้าเหตุกม.ยังไม่ผ่าน สั่งสส.เร่งดัน ฝากปชน.เห็นแก่ปชช.-ไม่กังวลค้างชั้นสว.

เพื่อไทยกราบขออภัย รถไฟฟ้า 20 บ.ล่าช้า เหตุ พ.ร.บ.3 ฉบับ ยังไม่ผ่านสภา กำชับ สส.เป็นองค์ประชุม ยันเร่งผลักดันนโยบายแม้เพื่อไทย มี สส.-กทม.และปริมณฑล แค่ 2 คน ฝาก ปชน.เห็นแก่ประโยชน์ปชช.-ไม่กังวลกฎหมายไปค้างชั้นส.ว.
วันนี้ (26ส.ค.) นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรค เพื่อไทย แถลงถึงโครงการรถไฟฟ้า 20 บาท ที่อาจจะล่าช้าไป ว่า ต้องกราบขอโทษพี่พี่น้องประชาชนที่กฎหมายทั้งสามฉบับที่มีความจำเป็นต่อการทำโครงการ 20 บาทตลอดสายไม่สามารถทำได้ทัน จึงทำให้พี่น้องประชาชนที่รอที่จะใช้ 20 บาทตลอดสายล่าช้าไป พรรคเพื่อไทยต้องกราบขออภัยอย่างเป็นทางการไว้ ณ ที่นี้ และขอชี้แจงว่าสาเหตุที่ทำให้ล่าช้าเป็นเพราะกฎหมายสามฉบับซึ่งมี พรบ.ขนส่งทางราง ที่เพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎร และขณะนี้อยู่ในชั้นของสมาชิกวุฒิสภา และ พรบ.ตั๋วร่วมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยในวันพรุ่งนี้จะพิจารณาต่อ ซึ่งเมื่อจบจาก พรบ.ตั๋วร่วมแล้วก็จะเป็น พรบ.อีกหนึ่งฉบับ
โดยย้ำว่า ทั้งสองฉบับล้วนเป็นกฎหมายสำคัญและจำเป็นที่จะบังคับใช้ในการทำรถไฟฟ้า 20 มาจ่ายเนื่องจากการทำรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเป็นสัมปทานของเอกชน ดังนั้นการที่จะให้เอกชนต้องทำหรือไม่ทำก็ตามต้องเป็นไปตามกฏหมาย และเราได้ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณา พรบ.ขนส่งทางรางและ พรบ.ตั๋วร่วม ขึ้นมา
นายดนุพร ระบุว่า พรรคเพื่อไทยเข้าใจดีว่าเรื่ององค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ขอเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือพี่น้องประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งเราต้องการให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านเพื่อลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าเดินทางในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคือง และยืนยันว่าเราผลักดันกฎหมายฉบับนี้ทั้งที่ทราบดีว่าพรรคเพื่อไทยมี สส.ในกรุงเทพและปริมณฑลเพียงสองคนเท่านั้น
จึงขอฝากเรื่องนี้ไปถึง สส. กรุงเทพมหานคร ของพรรคการเมืองต่างๆที่อยากให้มาช่วยกันพิจารณาเพื่อช่วยกันผลักดันกฎหมายนี้ให้สำเร็จเพราะผู้ที่ได้รับประโยชน์คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
อย่างไรก็ตาม การประชุมของ สส. เพื่อไทยวันนี้ ก็เน้นย้ำว่าให้ช่วยกันอยู่เป็นองค์ประชุม เพื่อผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ผ่านพร้อมขอขอบคุณล่วงหน้าพรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคประชาชน หากมาร่วมมือในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้กับเรา ในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็ขอขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล ที่จะสามารถทำให้กฎหมายนี้ออกมาบังคับใช้ได้โดยเร็ว ซึ่งวันพรุ่งนี้ประธานวิปรัฐบาลก็จะไปประสานกับวิปฝ่ายค้าน เพื่อเร่งผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาโดยเร็ว
เมื่อถามว่า กังวลหรือว่า หลังจากกฎหมาย ผ่านการที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา นายดนุพร กล่าวว่า ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเราทราบว่า สว. คือตัวแทนของประชาชนเหมือนกันและตนเชื่อว่าหาก สว. ได้เห็นการพิจารณาของสส. ไปแล้ว ผู้ที่ได้ประโยชน์กับกฎหมายทั้ง 3ฉบับคือประชาชน เพราะคือการลดค่าครองชีพในการเดินทาง เชื่อว่าสว.จะผ่านให้พวกเรา