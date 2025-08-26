"บังซุป" จวกรถไฟฟ้า 20 บาท อุ้มเอกชน คนทั้งประเทศแบกภาระสนองนโยบายการเมือง

"ศุภชัย" ซัด ลดค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย รัฐอุ้มเอกชน คนทั้งประเทศแบกภาระ สนองนโยบายการเมือง
วันที่ 26 สิงหาคม 2568 นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงนโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า เหลือ 20 บาทตลอดสาย ว่า การลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ เหลือ 20 บาทตลอดสาย ผู้ลดราคาไม่ใช่เอกชนผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า หากแต่รัฐบาลเป็นผู้ลด โดยนำเงินจำนวนมากซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของคนทั้งประเทศมาอุดหนุนเอกชนผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า ภาระหน้าที่จึงตกเป็นของประชาชนทั้งประเทศนั้น เพื่อสนองนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง