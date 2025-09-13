วันเกิด "อนุทิน" ภท.คึกคัก - "ลุงตู่" ส่งดอกไม้อวยพร

“ภูมิใจไทย” คึกคักวันเกิด 'อนุทิน' ครบรอบ 59 ปี 'พลเอกประยุทธ์' ส่งดอกไม้อวยพร
วันนี้ (13 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพรรคภูมิใจไทย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 59 ปี ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี บรรดานักการเมืองและนักธุรกิจส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดมาอวยพรคึกคัก อาทิ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี และ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา สมาคมฯมิตรภาพไทย-จีน นายกสภาวิศวกร และ Aloke-Suchitra Lohia นักธุรกิจวงการพลาสติกของอินเดีย
ช่วงเย็นวันนี้ พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในเวลา 17.00 น. โดยจะมีแกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่นายอนุทินด้วย