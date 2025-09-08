ดิจิทัล ฟุตพริ้นท์! ชาวเน็ตขุดโพสต์เก่า "หมิว สิริลภัส" ด่าหยาบ "ประยุทธ์" หยาบคายไม่แพ้กัน

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อ "แขก คำผกา" พิธีกรชื่อดังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังใช้ถ้อยคำรุนแรงพาดพิง "หมิว สิริลภัส" ส.ส. พรรคประชาชน เกี่ยวกับอาการซึมเศร้า ล่าสุดแฟนหนุ่มของหมิวออกโรงตอบโต้เดือด ขณะที่ชาวเน็ตขุดประเด็นกลับ พบคลิปเก่า "หมิว สิริลภัส" เคยทวีตข้อความหยาบคายถึง "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เมื่อปี 2565
จากกรณี “แขก คำผกา” หรือ “ลักขณา ปันวิชัย” และอีก 2 พิธีกรวอยซ์และรายการ “คุยคลายข่าว” จัดรายการในหัวข้อ “3 ปีนายกฯ 3 คน ลุ้นยุบสภาใน 4 เดือน / โหวตนายกรัฐมนตรีคนที่32” ทางช่องยูทิวบ์ โดยแขก คำผกา พูดจิกเรียก “หมิว สิริลภัส กองตระการ” ส.ส.พรรคประชาชน ระหว่างลุกขึ้นโหวต “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นนายกรัฐมนตรีตามมติพรรค ด้วยข้อความว่า “อีหมิว อีหมิว อีหมิว อีหมิว อีหมิวซึมเศร้า (หัวเราะ) กูขอให้มึงซึมเศร้าร้องไห้ในสภา” จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักในโลกโซเชียล ด้าน “ฟาโรห์” เตชภณ” แฟนหนุ่มของหมิวได้ก็ได้ออกมาโพสต์ฉะเดือดถึง “แขก คำผกา” เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตขุดโพสต์เก่าของ“หมิว สิริลภัส กองตระการ” ส.ส.พรรคประชาชน ที่เคยทวีตแขวะติ่งลุงตู่ หรือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2565 ด้วยถ้อยคำหยาบคายเช่นเดียวกัน โดยครั้งนั้น “หมิว สิริลภัส กองตระการ” ส.ส.เขตบางกะปิ ได้โพสต์ว่า "ประยุทธ์ เย็....แม่มึงมั้ง ปกป้องอย่างกับพ่อ ส้นตี..."