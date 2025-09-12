"เท้ง" นำ "สุทัศน์" เบอร์ 2 ปชน.หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเชียงรายเขต 7 เสริมทัพฝ่ายค้านกำกับรบ.ยุบสภาลุยแก้รธน.

“หัวหน้าเท้ง” ลุยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเชียงรายเขต 7 ชู “สุทัศน์ ยาละ” เบอร์ 2 เป็นผู้แทนประชาชน เสริมทัพฝ่ายค้านเข้มแข็ง กำกับทิศทางรัฐบาลมุ่งหน้าสู่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ เปิดประตูแก้ไขรัฐธรรมนูญ
วันที่ (12 กันยายน 2568) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางไปยัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม สส.เชียงราย เขต 7 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้ โดยพรรคประชาชนส่งนายสุทัศน์ ยาละ เบอร์ 2 เป็นผู้สมัคร สส. ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
ในช่วงเช้าหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย นายฐากูร ยะแสง สส.เชียงราย เขต 3 พรรคประชาชน ขึ้นรถแห่เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ จากนั้นไปที่กาดนัดหัวเวียงเพื่อพบปะประชาชนและแนะนำผู้สมัคร สส. โดยณัฐพงษ์กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เพราะมีการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องในพื้นที่เชียงราย เขต 7 วันนี้พรรคประชาชนมาขอความไว้วางใจจากพี่น้อง ให้นายสุทัศน์ เข้าไปเป็นผู้แทนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงในสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็ง กำกับทิศทางของรัฐบาลเพื่อมุ่งหน้าสู่การยุบสภาภายในสี่เดือน และเลือกตั้งใหม่ เปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ด้านนายสุทัศน์ กล่าวว่า ตนและทีมงานเดินทางไปหาเสียงในทุกพื้นที่ แต่ละพื้นที่ในเชียงรายเขต 7 มีปัญหาไม่เหมือนกัน เช่น อ.เชียงแสน มีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อระบบนิเวศ อ.เวียงแก่น มีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว ถนนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งต้องได้รับการประสานงานเพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วน และปัญหาที่พบในทุกพื้นที่คือเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ นอกจากนี้เชียงรายเขต 7 ยังเป็นพื้นที่แนวชายแดน มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการค้าขายที่เงียบเหงา ตนพร้อมเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องในพื้นที่ และจะพยายามผลักดันแก้ไขปัญหาผ่านทุกกลไกที่ สส. สามารถทำได้
นายณัฐพงษ์กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยเข้าพื้นที่มาดูปัญหาสารพิษแม่น้ำกกและผลกระทบจากเขื่อนปากแบงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดเชียงราย เรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยกลไกแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ ซึ่งเราพึ่งพากลไกของการเมืองท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องอาศัย สส. ที่จะเป็นปากเป็นเสียงในการประสานความร่วมมือกับรัฐบาลระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการเลือกตั้งผู้แทนแบบแบ่งเขต นอกจากได้คนที่รู้ปัญหารู้นโยบายในพื้นที่เป็นอย่างดีอย่างคุณสุทัศน์แล้ว อีกสิ่งที่สำคัญคือการเลือกผู้แทนที่มีจุดยืนมั่นคงเข้าไปต่อสู้ในการเมืองระดับประเทศ เพื่อทำให้ประเทศมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้ง ปลดล็อกปัญหาทางการเมืองทั้งหมด