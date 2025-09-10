"รุ่งเรือง-ทิพานัน" เข้ารายงานตัวเป็น สส.รทสช.หลังได้เลื่อนลำดับ

สส.รทสช.เข้ารายงานตัวเป็น สส. “รุ่งเรือง” ขอทำหน้าที่ให้คุ้มค่าภาษีประชาชน เน้นบทบาทการตรวจสอบถ่วงดุล ด้าน “ทิพานัน” เตรียมผลักดัน กม.เด็ก บอกรากฐานสำคัญที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักพัฒนาชาติ
วันนี้(10 ก.ย. 2568 ) ที่รัฐสภา นายรุ่งเรือง ทิพยศิริ และ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวปิยะธิดา อินทวารี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองพิเศษ 206 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา
โดยนายรุ่งเรือง กล่าวภายหลังการรายงานตัวว่า รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาทำหน้าที่ สส. อีกครั้งในรอบ 20 ปี หลังจากเคยดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2544 ก่อนจะถูกคดีทางการเมืองทำให้ห่างหายจากเวทีการเมืองกว่า 10 ปี โดยครั้งนี้จะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้าน มุ่งติดตามและตรวจสอบนโยบายที่รัฐบาลใหม่จะแถลงต่อรัฐสภา พร้อมทั้งเตรียมแสดงความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณา
สำหรับกรณีที่รัฐบาลอาจยุบสภาภายใน 4 เดือน นายรุ่งเรืองมองว่า เป็นอำนาจฝ่ายบริหาร ตนจะทำงานอย่างเต็มที่ตามโอกาสที่มี พร้อมย้ำว่าจะทำหน้าที่ให้คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชน โดยเน้นบทบาทการตรวจสอบถ่วงดุล เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ และพร้อมร่วมงานในคณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งตนเคยทำรายงานเศรษฐกิจรายไตรมาสเสนอต่อรัฐบาลมาก่อน และยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถหากได้รับโอกาส
ด้าน น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การเป็นสส. ถือเป็นเกียรติและเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิต เพราะ สส. คือผู้แทนประชาชนที่มีหน้าที่ทำงานด้านนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักสำคัญของประเทศ การออกกฎหมายที่ถูกต้องและการบังคับใช้อย่างจริงจัง จะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
สำหรับประเด็นที่สนใจเป็นพิเศษ คือ กฎหมายด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทั้งสองเรื่องมีผลต่ออนาคตของประเทศ โดยเด็กคือรากฐานสำคัญที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักพัฒนาชาติ ขณะที่สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ และอากาศ ล้วนส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย โดยย้ำว่า ต้องทำให้กฎหมายเหล่านี้ทันสมัย ใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมและคุ้มครองเด็กในฐานะอนาคตของชาติ