"อัศวิน ขวัญเมือง" รายงานตัวสภาฯ หลังได้เลื่อนลำดับเป็น สส.ปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติ

“พล.ต.อ.อัศวิน” คืนสภาฯ ในคราบ ส.ส.ป้ายแดง ลั่นไม่มานั่งเล่น ขออุทิศตัวทำเพื่ชาติ-ประชาชนประกาศมั่นใจรัฐบาล “อนุทิน” เดินหน้าไร้ปัญหา แม้เหลือเวลาเพียง 4 เดือน ย้อนอดีตเคยพากรุงเทพฯ สงบสุข เชื่อมือ “ชัชชาติ” แก้วิกฤตน้ำท่วมได้
วันนี้ (10 ก.ย. 2568 )ที่รัฐสภา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ลำดับที่ 20 เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แทนที่ของนายธนกร วังบุญคงชนะ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ลำดับที่10 ที่ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องรับรองพิเศษ 206 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา โดยมีนางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวปิยะธิดา อินทวารี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับ
พล.ต.อ.อัศวิน ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารายงานตัวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เข้ามาทำหน้าที่แทน หลังมีสมาชิก สส.ของพรรค ลาออกไป 2 คน ทำให้ลำดับเลื่อนมาถึงตน โดยยืนยันว่าจะทำงานสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เมื่อถามถึงประเด็นเร่งด่วนที่อยากผลักดัน พล.ต.อ.อัศวิน ระบุว่ายังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ ต้องหารือกับทางพรรคก่อน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องใดจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม หากชัดเจนแล้วก็พร้อมผลักดันอย่างเต็มที่
สำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะยุบสภาภายใน 4 เดือน พล.ต.อ.อัศวิน มองว่าไม่น่ามีปัญหาหรืออุปสรรคต่อการทำงาน เพราะรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล มีเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และสังคมสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนตั้งใจเช่นเดียวกัน สมัยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเคยทำเพื่อชาว กทม. แต่วันนี้ต้องคิดถึงประชาชนทั้งประเทศ โดยเชื่อว่าทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเจริญรุ่งเรืองและความอยู่ดีกินดีของคนไทยทุกคน
อย่างไรก็ตาม ในฐานะอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนัก ว่า เข้าใจถึงปัญหาที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กำลังเผชิญ เพราะ กทม. เป็นพื้นที่ลุ่ม และท่อระบายน้ำส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำเมื่อฝนตกหนัก แม้ในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่ง ได้พัฒนาโครงการอุโมงค์ระบายน้ำและสร้าง Water Bank หลายแห่งเพื่อช่วยบรรเทาปัญหา แต่ก็ยังแก้ได้ไม่ทั้งหมด ทั้งนี้ ตนเชื่อมั่นว่าผู้ว่าฯ ชัชชาติ จะสามารถบริหารจัดการและนำพากรุงเทพฯ ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปได้ด้วยดี