"สันติ" รับปมการศึกษา 30-40 ปีทำส่อชวด รมต. พ้อจริยธรรมกว้างใหญ่กว่าทะเล ไม่ปัดส่งลูกเสียบแทน

แกนนำพปชร.ยอมรับปมการศึกษา 30-40 ปี เป็นเหตุส่อขาดคุณสมบัติชวดนั่ง รมต. พ้อปมจริยธรรมยุค "เศรษฐา" สอบเข้มกว้างจนใหญ่กว่าทะเล ไม่ปฏิเสธส่งชื่อลูกชาย เสียบแทน
วันนี้ (10ก.ย.) นายสันติ พร้อมพัฒน์ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าชื่อ ของตนเองไม่ผ่านคุณสมบัติที่จะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่า ก็จริงๆตอนนี้ต้องถือว่ายังเป็นข่าวลืออยู่ เพราะประวัติเพิ่งส่งเมื่อวานเย็น 9 ก.ย.ที่ผ่าน แต่ถึงอย่างไรมันก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไร ซึ่งยังไม่ได้มีการแจ้งกลับมา
เมื่อถามว่าคิดว่าชื่อของตนเองคุณสมบัติพร้อมหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า ปัญหาไม่มี แต่ทีนี้อาจจะมีเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ ที่มันมีเหตุการณ์อะไรบ้าง แต่มันตอนเด็กๆ เพราะฉะนั้นเรื่องความเป็นอะไรไม่มี
"แต่เดี๋ยวนี้ มันมีเรื่องจริยธรรม มันกว้างจนใหญ่กว่าทะเลอีก ฉะนั้นก็ต้องดูว่าเขาเช็คแล้วเป็นอย่างไร ซึ่งเพิ่งส่งไปเมื่อวานนี้เอง ผมเองเป็นรัฐมนตรีมาไม่รู้กี่กระทรวง เป็น 10 ปีมาแล้ว แต่เดี๋ยวนี้จากกรณีของนายเศรษฐา จึงมีเรื่องจริยธรรมอะไรๆไปไกลมาก ก็ต้องดูว่าผู้ตรวจสอบเขาจะดูอย่างไร ซึ่งจริงๆที่ข่าวออกมาเป็นข่าวล่ำข่าวลือ" นายสันติ กล่าว
เมื่อถามว่า หากไม่ผ่านคุณสมบัติมีแผนอย่างไร นายสันติ กล่าวว่า หากไม้ผ่าน เราก็ไปช่วยเขา ไม่มีอะไร เมื่อถามว่า หากคุณสมบัติไม่ผ่านจะส่งใครมานั่งแทนหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า ลูกชายอายุ 40 กว่าแล้วและจบทั้งอังกฤษ อเมริกา จบจุฬา จบอะไรมาเยอะแยะและทำงานมากมาย เขาเก่งกว่าผมอีก รวมถึงเรื่องประสบการณ์ ทางการเมืองเขาก็ทำได้ ไม่มีอะไร
เมื่อถามว่าจะผลักดันให้มานั่ง ตรงนี้หรือไม่ หากคุณสมบัติ ไม่ผ่านนายสันติ กล่าวว่ายังไม่รู้ อย่าเพิ่งไปคิด เดี๋ยวให้มันออกมาก่อน
เมื่อถามว่าแสดงว่าส่งลูกชายตรวจสอบคุณสมบัติด้วยนายสันติ กล่าวว่า ยังไงเขาก็อยากจะมาฝึกอยู่แล้ว อาจจะมาเป็นที่ปรึกษาหรือทำอะไรๆ ก็แล้วแต่ ฉะนั้นเขาก็ต้องเช็คประวัติตัวเองอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมกันหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า มันก็ส่งไปแล้ว เมื่อถามว่า เรื่องเมื่อ 30 ปีจะสุ่มเสี่ยงทำให้ชื่อหลุดได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า ก็ไม่รู้ คราวที่แล้วผมก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งผ่านปีกว่า 2 ปี เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิด ช่วงก่อนหน้านั้นเราก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคม และคมนาคม ก็เป็นมาแล้ว
เมื่อถามว่าคุณสมบัติเป็นเรื่องการศึกษาหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า เป็นเรื่องการศึกษาสมัยก่อน จริงๆเราก็ไม่ได้ผิดอะไร เดี๋ยวให้เขาแจ้งมาก่อน จะเล่าให้ฟังไม่ยากหรอก เราไม่เคยทำอะไรผิดอยู่แล้ว