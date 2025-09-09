”หมอเปรม“ ร่วมยินดี “อนุทิน” นั่งนายกฯ แต่ห่วงจัด ครม.เหมือนไม่ได้เตรียมยุบสภา ชี้ตั้งอดีตตำรวจนั่ง รมว.ยุติธรรมเป็นบุรีรัมย์คอนเนกชั่น

”เปรมศักดิ์“ ร่วมยินดี “อนุทิน” นั่งนายกฯ แต่ห่วงทิศทางจัด ครม.เหมือนไม่ได้เตรียมยุบสภา-แก้ รธน. ซัดตั้งอดีตรอง ผบช.ภ.3 นั่ง รมว.ยุติธรรม เป็น “บุรีรัมย์คอนเนกชั่น” ชี้เสี่ยงกระทบคดีฮั้ว ส.ว.-เขากระโดง ฝากหัวหน้าพรรคประชาชนตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2568 ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีว่า ตนยินดีอย่างจริงใจในฐานะ ส.ว.สีขาว พร้อมเปรียบว่า สถานการณ์ครั้งนี้คล้ายกับเมื่อปี 2535 ที่นายอานันท์ ปันยารชุน เข้ามาเป็นนายกฯ เพื่อยุบสภาและเตรียมเลือกตั้งใหม่ เพียงแต่ปีนี้ นายอนุทินได้เงื่อนไขจากพรรคประชาชน ให้เวลา 4 เดือนพร้อมภารกิจเตรียมแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นพ.เปรมศักดิ์ ระบุว่า จากข่าวการจัด ครม.กลับไม่เหมือนรัฐบาลเฉพาะกิจ แต่เป็น “ทวินแอคชั่น” คือทั้งสร้างภาพด้วยการเชิญคนนอกแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันก็ยังอุ้มพวกพ้อง โดยเฉพาะการตั้งอดีตรอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ท.ซึ่งเกษียณจากพื้นที่อีสานใต้ และมีภูมิลำเนาบุรีรัมย์ เป็น รมว.ยุติธรรม สะท้อน “บุรีรัมย์คอนเนกชั่น” อีกครั้ง สังคมจึงตั้งคำถามว่าจะค้ำประกันความยุติธรรมได้หรือไม่ โดยเฉพาะคดีสำคัญ เช่น คดีฮั้ว ส.ว. และคดีเขากระโดง
นพ.เปรมศักดิ์ย้ำว่า บุคลากรทั้งประเทศมีมากมาย เหตุใดจึงต้องเลือกอดีตตำรวจภูธรภาค 3 มานั่งคุมยุติธรรม ขณะที่หลายกระทรวงยังปรับเปลี่ยนจนลงตัว แต่กระทรวงยุติธรรมกลับไม่มีการปรับ เหมือน “สั่งตรงจากเขากระโดง” พร้อมฝากถึงหัวหน้าพรรคประชาชนว่า การที่ให้หลักประกันกับพรรคภูมิใจไทยจน นายอนุทินได้เป็นนายกฯ ต้องระวังไม่ให้กระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือน
นพ.เปรมศักดิ์ ยังตั้งข้อกังวลว่าการที่นายอนุทินควบ รมว.มหาดไทย อาจเปิดทางมหกรรมโยกย้ายใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริง ประชาชนอาจไม่ยอมรับ พร้อมเสนอว่า หากรัฐบาลนี้ตั้งใจแค่ยุบสภาก็ควรเดินหน้าจัดการเลือกตั้งให้เร็ว เพื่อให้มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากนโยบายและเสียงยอมรับของประชาชนทั่วประเทศ ไม่ใช่ยืดเวลาตาม MOA โดยสร้างภาพเอาบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นเพียงเครื่องมือ
“อย่าปล่อยให้เรื่องนี้บานปลายจนเสียหาย แล้วเพิ่งคิดแก้ทีหลัง บางทีไม้ไผ่ที่เหลาจะกลายเป็นบ้องกัญชา” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย ฝากให้นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง