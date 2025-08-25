"หมอเปรม" ฉะสว.รับลูกพรรคการเมืองลักหลับชงญัตติยกเลิกMOU43-44 สวนปธ.ทีร้องถอดสว.ดองเรื่อง

"เปรมศักดิ์" ฉะ สว.รับลูกพรรคการเมืองลักหลับชงญัตติยกเลิก ‘เอ็มโอยู 43-44’ หลังสภาผู้แทนฯ ปิดประชุมชิ่งหนี ยันไม่เอาด้วยเปรียบเตะฟรีคิกรัฐบาลไม่มีเหตุอันควร เหน็บที ‘กลุ่มอิสระ’ร้องถอดถอด สว. ‘ประธานวุฒิฯ’ดองเรื่อง 3 วัน จนคนแห่ถอนชื่อ
เมื่อวันที่ (25 ส.ค.) ที่รัฐสภา สว.กลุ่มอิสระ นำโดย นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ พร้อม น.ต.วุมิพงศ์ พงศ์สุวรรณ และนายเศรณี อนิลบล สว. ร่วมกันแถลงถึงกรณีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาญัติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกการทำบันทึกความเข้าใจร่วมไทย-กัมพูชา (เอ็มโอยู 2543-2544) ของ วุฒิสภา เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีพล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว.ในฐานะประธานกมธ.ทหารและความมั่นของรัฐ วุฒิสภา เป็นผู้เสนอ
โดยนพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า การบรรจุญัตติดังกล่าวเปรียบเสมือนการลักหลับเพื่อน สว.ที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ได้มีญัตติดังกล่าวบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมที่ทราบว่าจะมีการเสนอในวันที่ 26 ส.ค.นี้ แต่กลับเพิ่งมีการบรรจุญัตตินี้เข้ามาเมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 ส.ค.นี้ อย่างไรก็ตามกลุ่ม สว.อิสระได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีข้อน่าสังเกตที่ต้องทักท้วงไว้ คือสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรได้มีการรับญัตตินี้ โดยนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอญัตติเข้าสู่ที่ประชุมระเบียบวาระการประชุมสภา แต่มีการสั่งปิดการประชุมสภาไปก่อนเข้าสู่วาระการประชุมญัตตินี้ เมื่อพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้จึงมีการมาเสนอในวุฒิสภาโดยฉุกเฉินเร่งด่วน ที่ตนเรียกว่าลักหลับ ที่เป็นผลกระทบห่วงโซ่ หรือรับลูกจากสภาผู้แทนราษฎร เพราะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า เหมือนที่ผ่านมาซึ่งวุฒิสภาเคยตั้งกมธ.ศึกษาโครงการสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ก่อนปิดสมัยประชุมสภาในสมัยที่ผ่านมา ขณะที่รัฐบาลได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากญัตติการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรออกไปแล้ว แต่วุฒิสภาก็ยังเดินหน้าตั้ง กมธ.วิสามัญขึ้นมาศึกษาเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จ และส่งเรื่องให้รัฐบาลพิจารณา แต่เมื่อรัฐบาลถอนเรื่องไปแล้ว ถามว่าแล้วรัฐบาลจะพิจารณาไปเพื่ออะไร เป็นต้น เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของวุฒิสภา เพียงแค่ทำงานทำลูกทางการเมือง ตนมองว่าเป็นการทำงานที่ใช้วุฒิสภาไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่เป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองบางพรรคหรือไม่ ที่พอมาเป็นฝ่ายค้านก็คาดว่าจะมีเรื่องร้องเข้ามาในวุฒิสภาอย่างนี้เรื่อยๆ โดยอ้างว่าเพื่อศึกษาเรื่องต่างๆ แต่หวังให้มีผลกระทบไปถึงรัฐบาล
“การที่จะเสนอญัตติลักหลับในวันพรุ่งนี้ ก็เสมือนเป็นการเตะฟรีคิกรัฐบาล ที่ไม่มีเหตุอันควร เพราะเอ็มโอยู 43 และ44 มีเหตุผลทางวิชาการที่รัฐบาลจะเป็นคนเพิกถอนหรือไม่อย่างไร ก็มีส่วนการศึกษาที่มีผลกระทบเกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่การเสนอญัตติเข้าที่ประชุมวุฒิสภาปุ๊บและรับลูกปั๊บ ขณะที่เทียบกับกรณีที่มีการยื่นเรื่องให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญถอดถอน สว.แต่ประธานวุฒสภากลับดึงเรื่องไว้ถึง 3 วัน มีกลวิธีใต้ดิน ที่ผมเรียกว่าเป็นวิชามาร จนมีสมาชิกไปถอนรายชื่อ ทำให้ญัตติตกไป เพราะสมาชิกไม่ครบตามจำนวนคือ 20 คน หรือเทียบกับกรณีสว.เสียงข้างมากยื่นถอดถอนนายกฯ ยื่นเช้าประธานวุฒิสภาส่งศาลรัฐบาลบ่าย แต่ที่เรื่องของ สว.อิสระ กลับได้รับการปฏิบัติคนละแบบ” นายเปรมศักดิ์กล่าว
เมื่อถามว่าในวันที่ 26 ส.ค.หากมีการยื่นญัตติดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภา สว.อิสระจะร่วมอยู่พิจารณาด้วยหรือไม่ นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า ชัดเจนว่าเรื่องนี้ทำเพื่อประชาชน หรือเพื่อเกมการเมืองกันแน่ เพราะจากประสบการณ์ที่ตนเคยเป็น สส.และสว.เคยยื่นญัตติเพื่อตั้ง กมธ.วิสามัญ ประเด็นต่างๆ ดังนั้นตนจะไม่ร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เพราะมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะร่วมสังฆกรรมในกรณีดังกล่าว
ด้านนายเศรณี กล่าวว่า ตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มต้นทำหน้าที่ สว.เมื่อปีที่แล้ว ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วม ต่อมาก็ได้เกิดน้ำแล้งในหลายพื้นที่ ตนและนพ.เปรมศักดิ์ได้ร่วมกันเสนอญัตติเพื่อขอให้วุฒิสภาตั้ง กมธ.วิสามัญขึ้นมาศึกษาการแก้ปัญหาดังกล่าวซ้ำซาก แต่ก็ไม่ได้การตอบสนองจาก สว.เสียงข้างมาก แต่ สว.เสียงส่วนใหญ่ก็คัดค้านว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอ ทั้งที่เป็นต้นปีงบประมาณ จึงเป็นเพียงแค่การกล่าวอ้าง ชี้ให้เห็นว่ามีการเล่นพรรคเล่นพรรค โดยไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง