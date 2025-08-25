"ภูมิธรรม” เมินตอบปมทบทวน MOU 43-44 อ้างไทยเป็นต่อเรื่องทุ่นระเบิด-ลวดหนาม อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องอื่น

"ภูมิธรรม” เมินตอบปมทบทวน MOU 43-44 อ้างขณะนี้ไทยเป็นต่อเรื่องทุ่นระเบิด-ลวดหนาม ควรจับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศก่อน เรื่องอื่นค่อยพูดถึง ขอบคุณรัฐสภาสหรัฐฯ เยี่ยมรับฟังข้อเท็จจริงป้ญหาชายแดน ก่อนลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พรุ่งนี้
วันนี้(25 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง คณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเข้าพบ ว่า สหรัฐฯ ได้มาเยี่ยมเยียน 4 ท่านประกอบด้วย 2 ท่านเป็นสมาชิกรัฐสภา สังกัดพรรคเดโมแครต อีก 2 ท่านเป็นสังกัดพรรคริพับลิกัน ทั้งหมดมาติดตามสถานการณ์ทั่วไป รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา และอีกหลายประเด็น รวมถึงการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้มีการพูดคุยในเรื่องข้อตกลงดำเนินธุรกิจต่าง ๆ หลังจากนี้จะไปอย่างกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง เป็นต้น สิ่งสำคัญคือวันพรุ่งนี้จะให้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปดูพื้นที่ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
นอกจากนี้ ตนได้ย้ำถึงจุดยืนของไทย ว่าไทยสู้กันด้วยความจริง ไม่ได้สู้กันด้วยสงครามข่าวสาร เพราะความจริงเท่านั้นที่จะช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งทั้งสองพรรค หลังจากเดินทางมาประเทศไทยแล้วจะไปต่อที่ประเทศกัมพูชา
นายภูมิธรรม ยอมรับว่า ทั้งสองพรรคมีความเป็นห่วงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเราก็ได้ขอบคุณที่ได้เข้ามาในบทบาทที่สหรัฐฯ เป็นผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว เพราะประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยถือว่าเป็นส่วนสำคัญ เพราะคิดว่าการพูดคุยกันในครั้งนี้ นอกจากยืนยันในการคุยระดับทวิภาคีแล้วก็ยังยอมรับการเป็นผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว ของทั้งจีนและสหรัฐฯ และผู้ช่วยทูตทหาร รวมถึงทูตในประเทศอาเซียน ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดี และยืนยันไปด้วยว่าทุกอย่างกำลังเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่าจะไม่มีความเข้าใจระหว่างกัน กระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ว่าทั้งหมดก็จะไปเริ่มต้นการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ในวันที่ 10 กันยายนนี้ที่จะต้องมีการพูดคุยกันต่อว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร แต่ก็เข้าใจดี ว่าปัญหาชายแดนการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนในโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ ต้องมีเรื่องที่คิดและดำเนินการต่อแต่ก็อยากเห็นการตกลงกันโดยสันติภาพ และคำนึงถึงชีวิตประชาชนคนไทยพลเรือนไม่ควรจะต้องได้รับผลกระทบ สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ก็ควรจะทำ แต่สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความจริงไม่ควรใช้สงครามข่าวสาร มาทำให้เกิดกาปลุกระดมความรู้สึกของคนทั้งสองประเทศ รู้สึกเกลียดชังกัน เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
ส่วนการพูดคุยได้ชี้แจงกับรัฐสภากับสหรัฐว่ากัมพูชาเป็นคนวางทุ่นระเบิดในฝั่งประเทศไทยหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องนี้ได้พูดหมดแล้ว และได้แจ้งให้ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ก็ได้เดินทางไปสวีเดนแล้วต่อไปที่ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อพูดคุยกับประธานคณะกรรมการออตตาวา คุยเรื่องนี้ พร้อมกับนำหลักฐานทั้งหมดไปให้ดู ซึ่งสู้ด้วยความจริง ไม่ใช่สู้ด้วยการโฆษณาเชิญชวน
ขณะที่ทางสหรัฐฯ ได้ฝากประเด็นใดบ้างให้กับประเทศไทย นายภูมิธรรม กล่าวว่า บอกไปแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเอ็มโอยู 43 และเอ็มโอยู 44 กับกัมพูชา นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตอนนี้เรื่องทุ่นระเบิด และเรื่องของลวดหนาม เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ควรจะจับเรื่องที่เป็นประโยชน์ก่อน เรื่องอื่นค่อยพูดถึง
ขณะนี้เราเป็นต่อ เราเป็นฝ่ายชอบธรรม ในเรื่องทุ่นระเบิดที่เขาเสียหายอยู่ ซึ่งสิ่งนี้กำลังเป็นเรื่องที่คุยกับนานาชาติ อย่าไปทำให้เรื่องมันมีหลายประเด็น จะทำให้การคุยกันยากขึ้น