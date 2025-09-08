"วันนอร์" เผย พท.ถอนคำร้อง "อนุทิน–เท้ง" ไปแก้ใหม่ ย้ำสภาเช็คความถูกต้อง วินิจฉัยอำนาจศาลรธน.

ปธ.สภาฯ เผยเพื่อไทยขอถอนคำร้อง ‘อนุทิน–เท้ง’ คืนไปแก้ใหม่ ตรวจรายชื่อ–เนื้อหา ยันสภาฯ ทำหน้าที่กลาง ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน ส่วนการวินิจฉัยเป็นอำนาจของศาลรธน.
วันนี้ (8ก.ย.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้าชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ปมทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ว่า พรรคเพื่อไทยได้ยื่นเรื่องมาตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำลังตรวจสอบรายชื่อและเนื้อหา เพื่อเตรียมเสนอประธานสภาฯ พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานวิปรัฐบาล ได้ประสานงานขอรับคำร้องคืน เพื่อนำไปแก้ไขเรื่องรายชื่อและเนื้อหาใหม่ ซึ่งถือเป็นสิทธิของผู้ยื่น เพราะสภาฯ ยังไม่ได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ และคาดว่าจะมารับเรื่องคืนภายในวันที่ 9 หรือ 10 ก.ย. นี้
เมื่อถามว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคำร้องสามารถส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า สภาฯ มีหน้าที่ตรวจสอบเพียงความถูกต้องของรายชื่อ ส่วนเนื้อหาไม่สามารถไปวิเคราะห์ได้ หากรายชื่อครบถ้วนถูกต้องก็ถือว่าเรียบร้อย และเป็นหน้าที่ของประธานสภาฯ ที่ต้องทำเรื่องส่งต่อ แต่การจะรับหรือไม่ และผลการวินิจฉัยจะออกมาอย่างไร เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานสภาฯ กล่าวด้วยว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น หากในอนาคตพรรคการเมืองต้องลงนามข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมีการร้องเรียน ก็เป็นสิทธิของผู้ร้อง สภาฯ ต้องปฏิบัติเป็นกลางและทำตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการตัดสินชี้ขาดเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเพียงผู้เดียว