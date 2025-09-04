เพื่อไทยยันส่งชื่อ "ชัยเกษม" ชิงนายกฯ พรุ่งนี้

"วิสุทธิ์" ย้ำ "เพื่อไทย" เสนอชื่อ "ชัยเกษม นิติสิริ’ ชิงเก้าอี้นายกฯ พรุ่งนี้ แต่จะไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ เพราะไม่ใช่ สส. เข้าร่วมประชุมสภาไม่ได้
เช้าวันนี้(4 ก.ย.) นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน สส.พรรคเพื่อไทย และประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยยืนยันจะเสนอชื่อนายชัยเกษม นิติสิริ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 5 ก.ย.2568
ส่วนจะมีการให้นายชัยเกษมแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่นั้น นายวิสุทธิ์ กล่าวว่าคงไม่มีเพราะ นายชัยเกษม ไม่ได้เป็น ส.ส.จึงไม่สามารถเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้