ทูตสหรัฐฯ พบ "บิ๊กเล็ก-ปลัดกลาโหม" จี้ไทยเร่งตั้งผู้สังเกตการณ์อาเซียน หนุนข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชา

ทูตสหรัฐฯ พบ “บิ๊กเล็ก-ปลัดกลาโหม“ ยันหนุนหยุดยิงไทย-กัมพูชา จี้ไทยเร่งจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) สหรัฐฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟู ย้ำความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและความร่วมมือรอบด้าน
วันนี้(3 ก.ย.) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ต้อนรับ นาย Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกลาโหม
พันเอก วีรยุทธ์ น้อมศิริ รองโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ณัฐพล ได้กล่าวยินดีในการเข้าพบของเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ พร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ ที่มีมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่การลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์ ค.ศ. 1833 และมีการพัฒนาความร่วมมือทางทหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกร่วม/ผสม “Cobra Gold” ซึ่งถือเป็นการฝึกร่วมทางทหารที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก ซึ่งไทยในฐานะพันธมิตร ขอขอบคุณสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนไทยมาอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียน
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับ และยืนยันความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคง พร้อมทั้งชื่นชมบทบาทของไทยในภูมิภาค และกล่าวถึงการประชุมสำคัญที่ผ่านมา รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในสองเดือนข้างหน้า ได้แก่ การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 80 ในเดือนกันยายน และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 ในเดือนตุลาคม 2568 ตลอดจนการพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกัน
ในประเด็นชายแดนไทย - กัมพูชา ฝ่ายไทยขอขอบคุณ นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเจรจาหยุดยิง โดยไทยยืนยันว่าจะยึดมั่นแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี เพื่อรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน ตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) และเห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team: AOT)
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน เพราะมีนัยด้านความมั่นคงและอำนาจอธิปไตย ต้องเป็นไปตามกระบวนการภายใน ซึ่งอาจต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาพิจารณาด้วย
ด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ทั้งต่อประชาชนและกำลังพล รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ โดยสหรัฐฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟู รวมทั้งยินดีทีได้เห็นการเจรจาหยุดยิงเกิดขึ้น และเข้าใจถึงขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการจัดทำ TOR
อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้ง AOT เพื่อเป็นกลไกในการยืนยันข้อเท็จจริงในเวทีระหว่างประเทศ และหวังว่าจะสำเร็จโดยเร็ว โดยสหรัฐฯ พร้อมให้การสนับสนุน
ทั้งนี้ พลเอก ณัฐพล ได้กล่าวขอบคุณสหรัฐฯ อีกครั้ง ที่ให้ความเข้าใจและสนับสนุนกระบวนการหยุดยิงของไทยอย่างจริงใจ
พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ ทั้งในระดับรัฐบาล กระทรวงกลาโหม และกองทัพ ให้แน่นแฟ้นและยั่งยืนต่อไป