กมธ.ตปท.พบทูตมะกัน ชี้เขมรไม่ร่วมมือใช้กำลังก่อน ถกปมศูนย์กลางสแกมเมอร์-ห่วงทหารกัมพูชาใกล้ชิดสหรัฐ

กมธ.ต่างประเทศ พบทูตสหรัฐฯ ถกปมชายแดนไทย-กัมพูชา “สรัสนันท์” ชี้เขมรไม่ร่วมมือ ใช้กำลังก่อน ทำพลเรือนไทยเดือดร้อน คุยปัญหา Scam Center - ห่วงบทบาททหารกัมพูชาใกล้ชิดสหรัฐฯ ด้านทูต รับฟังพร้อมสานต่อความร่วมมือ-ส่งข้อกังวลให้รบ.กลางสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ (5 ส.ค. 68) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในฐานะตัวแทนรัฐสภาไทยต่อมิตรประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญในภูมิภาค
นางสาวสรัสนันท์ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยฝ่ายไทยพยายามแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติผ่านกลไกทวิภาคีมาโดยตลอด แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชา จนนำไปสู่การปะทะที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ได้รับความเดือดร้อน และมีประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากพื้นที่
ในนามของผู้แทนราษฎรไทย นางสาวสรัสนันท์ ยังได้แสดงความยินดีที่ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะประธานอาเซียน ได้เข้ามามีบทบาทในการเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมกล่าวขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสนใจและมีบทบาทช่วยเหลือในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาค
อีกทั้งยังได้หยิบยกปัญหาการตั้งศูนย์หลอกลวงหรือ “Scam Center” ภายในประเทศกัมพูชา ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังกระทบถึงประชาชนทั่วโลก โดยระบุว่า รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการขจัดปัญหานี้ และมองว่าเป็นความท้าทายระดับโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง
นางสาวสรัสนันท์ยังได้สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับการแสดงบทบาททางทหารของกัมพูชาที่มีแนวโน้มใกล้ชิดกับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน รวมถึงแสดงข้อห่วงใยต่อผลกระทบจากนโยบายภาษีต่างตอบแทนของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของนานาประเทศ
ด้านเอกอัครราชทูตโกเดค ได้กล่าวแสดงความยินดีที่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศให้เกียรติเข้าพบ พร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 190 ปี และแสดงความยินดีที่อาเซียนมีบทบาทสร้างสันติภาพในภูมิภาค พร้อมยืนยันว่าสหรัฐฯ จะสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนอย่างสันติ
พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมในการประสานข้อมูล ข้อเสนอ และข้อห่วงกังวลของคณะกรรมาธิการฯ ส่งต่อไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อพิจารณาในลำดับถัดไป และยืนยันความตั้งใจในการร่วมมือกับประเทศไทยในการจัดการปัญหา Scam Center อย่างเป็นรูปธรรม