ผบ.ทบ.ต้อนรับบิ๊กกองทัพสหรัฐเยือนไทยทางการ ย้ำสัมพันธ์หนุนมั่นคง-เสถียรภาพอินโด–แปซิฟิก ถกร่วมมือฝึก

ผบ.ทบ. ต้อนรับ ปธ.คณะเสนาธิการร่วมกองทัพสหรัฐฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ย้ำสัมพันธ์ไทย–สหรัฐฯ แน่นแฟ้น หนุนความมั่นคง-เสถียรภาพอินโด–แปซิฟิกหารือความร่วมมือฝึกร่วม/ผสม Hanuman Guardian – Cobra Gold 25
วันนี้ (25 สิงหาคม 2568) พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก แดน เคน (Dan Caine) ประธานคณะเสนาธิการร่วม กองทัพสหรัฐฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารบกเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ ณ ห้อง จปร. ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก
ในการหารือข้อราชการ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทย - สหรัฐฯ ที่มีมาอย่างยาวนาน ผ่านการประสานงานของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทยและจัสเเมกไทย ทั้งนี้กองทัพบกยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อความมั่นคงของภูมิภาค โดยประธานคณะเสนาธิการร่วม กองทัพสหรัฐฯ กล่าวว่าในปัจจุบันภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก มีความเป็นพลวัตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่ได้มีพันธมิตรสำคัญอย่างกองทัพบก
นอกจากนี้ พลอากาศเอก แดน เคน ได้แสดงความเสียใจกับกำลังพลและประชาชนไทยที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์การสู้รบระหว่างไทย – กัมพูชา พร้อมกล่าวชื่นชมความเป็นนักรบของทหารไทย โดยกล่าวว่าที่ผ่านมาได้รับทราบและติดตามความก้าวหน้าด้านความร่วมมือที่สำคัญระหว่างกองทัพสหรัฐฯ และกองทัพบกไทยผ่านผู้บัญชาการกองกำลังทางบก ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก และผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯ ซึ่งทั้งสองท่านได้ฝากความระลึกถึงผู้บัญชาการทหารบกมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ได้กล่าวขอบคุณกองทัพไทยที่ได้จัดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโด-แปซิฟิค ประจำปี 2568 (Chiefs of Defense Conference 2025 - CHODs 2025) ซึ่งท่านและนายทหารประทวนอาวุโสที่ปรึกษาเป็นผู้แทนที่มียศสูงสุดของกองทัพสหรัฐฯ ในการเข้าร่วมประชุมนี้
ในช่วงท้ายของการสนทนา ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทย-สหรัฐฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ผ่านการฝึกศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกร่วม/ผสม ภายใต้รหัสต่างๆ อาทิ Hanuman Guardian, JPMRC อีกทั้งได้ชื่นชมการฝึกร่วม/ผสม ภายใต้รหัส Cobra Gold 25 ที่สะท้อนถึงความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
และบูรณาการเทคโนโลยีทางทหารในการปฏิบัติการหลายมิติ