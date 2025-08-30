วิปวุฒิฯ ยันถกร่าง พ.ร.บ.งบฯ 69 ตามเดิม 1-2 ก.ย.ไม่มีปัญหา

วิปวุฒิสภายืนยันนัดถกร่าง พ.ร.บ.งบฯ 69 ตามเดิม 1-2 ก.ย. ไม่มีปัญหา รมต.รักษาการ เผยมี สว.เข้าคิวอภิปราย 70 คน ใช้เวลาถก 2 วันก่อนลงมติเห็นชอบ
วันที่ 30 ส.ค.นายอภิสิทธิ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว.ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวยืนยันว่าที่ประชุมวุฒิสภา ยังนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในวันที่ 1-2 ก.ย. นี้ ตามที่ได้นัดประชุมไว้ แม้ว่าขณะนี้รัฐมนตรีจะมีสถานะเป็นผู้รักษาการหลังจากที่คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พ้นไปทั้งคณะ หลังจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ต้องพ้นตำแหน่ง นายกฯ และคิดว่ารัฐมนตรีรักษาการซึ่งต้องมานำเสนอเนื้อหาและชี้แจงนั้นไม่ติดปัญหาอะไร และเชื่อว่าจะชี้แจงได้ทุกประเด็นเพราะเป็นผู้ทำงบประมาณ ปี2569
“ขณะนี้มี สว.ที่ลงชื่ออภิปราย ร่างกฎหมาย มีประมาณ 60-70 คน และจะใช้เวลาอภิปรายคนละ 10 นาที ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาพิจารณา 2 วัน ซึ่งการอภิปรายนั้นได้วางหัวข้อการอภิปรายไว้ตามสภาพปัญหา เริ่มจาก ภาพรวม งบกลาง เงินคงคลัง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านภัยธรรมชาติ และด้านบริหารราชการ เมื่ออภิปรายครบถ้วนแล้วจะลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ในช่วงเย็นของวันที่ 2 ก.ย.” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
เมื่อถามถึงทิศทางการโหวตของสว. นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของสว. แต่ส่วนตนนั้นอยากให้ผ่าน เพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ และหน่วยงานสามารถทำงานได้เต็มที่เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน