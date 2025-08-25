"มงคล" ปัดตอบสรุปคำแถลงปิดคดีคลิปเสียง "อิ๊งค์" ส่งศาล รธน.ยัน สว.ไม่คว่ำงบฯ 69

“ประธานวุฒิฯ” ชิ่งหนีสื่อฯ ปัดตอบสรุปคำแถลงปิดคดีคลิปเสียง "แพทองธาร" ยันวุฒิสภาไม่คว่ำร่าง พ.ร.บ.งบฯ 69
วันนี้(25 ส.ค.) นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ปฏิเสธตอบถึงกรณีที่วันนี้ สว.จะส่งคำแถลงปิดคดีคลิปเสียง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สนทนา กับสมเด็จฮุน เซน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า ไม่เป็นไรครับ ส่วนจะส่งใครเป็นตัวแทนนั้น นายมงคล ไม่ตอบและพยายามเดินหนีผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าวจึงถามถึงการบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ว่า คาดว่าจะเข้าสู่ระเบียบวาระ ในวันที่ 1 หรือ 2 กันยายนนี้
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าสมาชิกวุฒิสภาจะคว่ำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 นั้น นายมงคล ยืนยันว่า ไม่มีหรอกครับ