วุฒิฯจ่อถกงบ 69 วันที่ 1-2 ก.ย. อภิปรายคนละ 10 นาที ย้ำกมธ.ยกเลิกMOU 43-44 ต้องรอบคอบ-รอบด้าน

วุฒิสภา เตรียมถกงบ 69 วันที่ 1-2 ก.ย. แบ่ง สว.อภิปรายคนละ 10 นาที ภาพรวมบวก 4 ด้าน ขณะที่ "พิสิษฐ์" ย้ำ ตั้งกมธ. ยกเลิก MOU 43-44 ต้องรอบคอบ-รอบด้าน เหตุเสี่ยงสูญเสียดินแดน
วันนี้ (27 สิงหาคม 2568) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ในฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา(วิปวุฒิสภา) แถลงว่า ที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อ25ส.ค.ได้พิจารณารับหลักการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การขนส่งทางราง ที่มี 150 กว่ามาตรา ที่สภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบแล้ว และขอให้สบายใจว่าวุฒิสภามีวุฒิภาวะอย่างเพียงพอในการโหวตเพื่อผลประโยชน์ของคนไทย แต่ขอให้ประชาชนเข้าใจว่า สว. ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน สว. คงไม่ใช้วุฒิภาวะในการโหวตเพื่อผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มคนหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมีมาตราจำนวนมากจึงต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณา
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่าที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 26 ส.ค. ซึ่งเป็นการประชุมลับของวุฒิสภา โดยได้ตั้งคณะกรรมการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกMOU2543 และMOU2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ที่พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว. เป็นผู้เสนอ จำนวน25 คน ซึ่งที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยผู้เสนอญัตติเห็นว่า MOU 2543 ว่าด้วยเรื่องการสำรวจและปักปันเขตแดนจากการยึดถือเส้นเขตแดนที่ต่างกันคือไทยยึดตามแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ขณะที่กัมพูชายึดตามแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 และ MOU 2544 ว่าด้วยการอ้างสิทธิ์พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล 26,000 ตารางเมตรล้วนทำให้ไทยเสียเปรียบ และเห็นว่า MOU ทั้ง 2 ฉบับที่รัฐบาลไทยในอดีตได้ทำกับรัฐบาลกัมพูชานั้นมีปัญหา จะทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูญเสียดินแดนทั้งทางบกและทางทะเล อันเป็นผลประโยชน์ของชาติ ซึ่ง MOU เห็นว่าทั้ง 2 ฉบับเป็นส่วนที่ทำให้ไทยเสียเปรียบจึงต้องพิจารณายกเลิกอย่างรอบคอบและรอบด้าน
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมวุฒิสภาสัปดาห์หน้านั้น โดยวันที่1 ก.ย.จะมีกระทู้ถามเป็นหนังสือ 6 กระทู้ และจะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 2 คน
นายพิสิษฐ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ที่ผ่านสภาผู้แทนฯแล้วนั้น จะพิจารณา 2 วันคือวันที่ 1-2 ก.ย. กำหนดกรอบเวลาให้สว.อภิปรายคนละ 10 นาที โดยจะอภิปรายเรียงตามความประสงค์ไม่ใช่เรียงตามมาตรา แต่จะเป็นหมวดหมู่คือภาพรวมงบประมาณเงินคงคลัง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านภัยพิบัติและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการบริหารอื่นๆ