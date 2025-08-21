วิปวุฒิฯ ชี้ร่างงบฯ 69 ยังไม่สะท้อนการแกปัญหาประชาชน เคาะวันถก 1-2 ก.ย. ปัดข่าวลือคว่ำร่าง

โฆษกวิปวุฒิ ชี้ร่างงบฯ ยังไม่สะท้อนการแก้ปัญหาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เคาะวันถก 1–2 ก.ย. แบ่งประเด็น 4 ภัยหลัก ปัดข่าวลือคว่ำร่าง ย้ำเรื่องโหวตเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิก ไม่มีบังคับ
นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงถึงการประชุมวุฒิสภาว่า วุฒิสภาจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569 ในวันที่ 1-2 กันยายนนี้ โดยกำหนดเนื้อหาการพิจารณาออกเป็น 4 ภัยคือ 1.ภัยเศรษฐกิจ เช่น หนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชนลดลง ราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ 2.ภัยความมั่นคง เช่น ความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชา ความไม่สงบในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้งที่เกิดซ้ำซาก รวมถึงสารพิษที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม และ 4. ภัยทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด พนันออนไลน์ บุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียน ซึ่งหากดูจากร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าไม่ได้สะท้อนการแก้ปัญหาทั้ง 4 ด้านเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ของวุฒิสภา จะสรุปประเด็นและข้อสังเกตต่างๆ รายงานภายในวันที่ 25-26 สิงหาคมนี้เพื่อส่งให้ประธานวุฒิสภา บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป โดยสว.จะพิจารณาทั้ง 3 วาระรวดอย่างเร่งด่วนและอยู่ภายใต้กรอบของระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 143 ที่กำหนดให้พิจารณาภายในระยะ 20 วัน
“ขอยืนยันว่ากรณีที่มีการกล่าวหาว่าวุฒิสภาจะมีมติคว่ำร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะการพิจารณาพ.ร.บ. ครั้งที่ผ่านมาถือเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนมาโดยตลอดไม่มีการบังคับขู่เข็ญหรือใช้อำนาจใดๆ ในการลงมติ” นายพิสิษฐ์ กล่าว
เมื่อถามว่า จะมีการดำเนินการอย่างไรกับคนที่ กล่าวหา นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ตนขอตอบในฐานะส่วนตัว ซึ่งตนเคยอ่านวลี วลีหนึ่งที่บอกว่า Imagination is more important than knowledge. ซึ่งตนไม่เคยเข้าใจประโยคนี้ถ่องแท้เท่าวันนี้ คือจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้ ผู้ที่กล่าวหา ตนคิดว่าหากจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือมโนสำคัญกว่าข้อเท็จจริงที่ตนแจ้งไป ส่วนการที่จะไปตอบโต้อะไรต่างๆ ตนคิดว่าไม่มีความจำเป็น
เมื่อถามว่า ในวุฒิสภาไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เลยใช่หรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ไม่มี ย้ำว่าใครจะโหวตอย่างไร ถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคน