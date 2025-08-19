‘อลงกต’ เปรียบร่างงบฯ เหมือนเข่งปลา 1,000 ตัวถ้าเน่า 20 ตัวควรให้ผ่านหรือไม่ ‘พิสิษฐ์’ โต้ข่าวลือ สว.จ่อโหวตคว่ำ ส่วนตัวอยากให้ผ่าน

‘สว.อลงกต’ เปรียบเปรยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เหมือนเข่งปลา ถามถ้ามีเน่า 20 ตัวใน 1,000 ตัว ควรให้ผ่านหรือไม่ ด้าน ‘พิสิษฐ์’ โต้ข่าวลือ สว.คว่ำงบ ยันส่วนตัวยังอยากให้ผ่าน
วันนี้(19 ส.ค.) นายอลงกต วรกี สว. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วุฒิสภา กล่าวถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ.2569 ว่า เราเจอตัวเลขบางอย่างที่น่าสงสัย เช่น ในส่วนของกรมฝนหลวง ที่พบว่าการรับงบประมาณในแต่ละปีนั้น ไม่สามารถส่งรายงานกระบวนการการทำให้เกิดฝนได้ หรือในส่วนของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีการจ้างทนายร้อยล้าน ทั้งนี้ จึงอยากถามว่าหากในเข่งของงบประมาณมีปลา 1,000 ตัว แล้วมีปลาเน่าอยู่ประมาณ 20 ตัว เราควรที่จะรับเข่งนี้หรือไม่
“อยากถามประชาชนว่า อยากจะให้เรารับทั้ง 1,000 ตัวผ่าน โดยที่มีตัวเน่า 20 ตัว หรือกับกรณีที่ไม่ผ่านทั้งหมด ความเห็นส่วนตัวผม ผมฟังเสียงประชาชน หากจะเอาตามหลักการคือเป็นส่วนน้อย แต่อีกด้านคือในเมื่อมีตัวเน่าแล้วก็จะเหม็นทั้งข้อง จะไม่ผ่าน” นายอลงกต กล่าว
นายอลงกต กล่าวต่อว่า ในส่วนของงบประมาณที่จัดสรรให้องค์การมหาชนต่างๆ เราพบว่ามีเกินครึ่งที่ลักษณะงานซ้ำซ้อนกับระบบราชการ ซึ่งตนเห็นว่าองค์การมหาชนบางส่วนยังมีความจำเป็นอยู่ และเห็นว่างบประมาณจำนวนกว่าหมื่นล้านบาทที่เป็นปัญหา นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณในส่วนของกองทุนหมุนเวียนอีกประมาณแสนล้านบาท ที่มีการดูดจากงบประมาณเข้าไป ซึ่งหากเหลือก็จะอยู่ในกองทุนหมุนเวียนเลย รวมถึงเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ที่เมื่อมีการร้องเรียนคดีต่างๆ แล้วมีการส่งฟ้องคดีไปเท่าไหร่ ตนเอาจำนวนคดีมาการกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงอยากให้ประชาชนส่งเสียงกันมาว่าคิดเห็นอย่างไรบ้าง
เมื่อถามว่า หาก สว.ไม่รับจะต้องส่งกลับให้สส.พิจารณาใหม่ใช่หรือไม่ นายอลงกต กล่าวว่า เราฟังเสียงประชาชน อยากให้พวกท่านส่งเสียงให้พวกตนว่ามีความคิดเห็นอย่างไร สิ่งที่อยากฝากให้ประชาชนพิจารณาคือในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ควรที่จะอนุมัติงบประมาณเร็วที่สุด แล้วในเข่งงบประมาณ 1,000 ตัว หากมีปลาเน่าอยู่ 20 ตัว ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร แต่ในส่วนตัวตน ตนอยากให้ผ่าน หากมีส่วนใดแจ้งกลับมามายังวุฒิสภาเราก็ยินดีรับฟัง
ด้าน นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. กล่าวถึงกระแสข่าวที่วุฒิสภาเตรียมจะคว่ำงบประมาณปี 2569 ว่า ไม่เป็นความจริง เพราะวุฒิสภาเพิ่งได้รับร่างงบประมาณมาไม่กี่วัน และการพิจารณาของสว.ต่างจาก สส. โดย สว.จะแบ่งออกเป็น 4 ภัย คือ 1.ภัยเศรษฐกิจ 2.ภัยความมั่นคง 3.ภัยธรรมชาติ และ 4.สิ่งมีภัยสังคม ทั้งนี้ หากเราดูจากร่างงบประมาณแล้วจะเห็นว่าไม่ได้สะท้อนการแก้ไขปัญหาทั้ง 4 ด้าน แต่ส่วนตัวก็อยากให้งบผ่าน เพราะหากไม่ผ่านจะกลายเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และทำให้การเบิกจ่ายหยุดชะงัก แต่หากดูการจัดสรรงบประมาณก็ต้องยอมรับว่าแย่จริงๆ ไม่ได้สะท้อนปัญหาที่แท้จริง
“ข่าวที่บอกว่าวุฒิสภาจะคว่ำงบประมาณ แต่ส่วนตัวยืนยันว่ายังอยากให้ผ่าน แม้อาจจะไม่ตอบโจทย์ แต่ถ้าไม่ผ่านขึ้นมาจะสะดุดเลย ภาพรวมของประเทศจะมีปัญหา ส่วนกรอบการพิจารณาจะเร่งเต็มที่ให้ทันตามกฎหมาย เป็นไปได้ก็ประมาณสิ้นเดือนนี้” นายพิสิษฐ์ กล่าว