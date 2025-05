ก๊วน สว.ยื่น กกต.ให้สั่ง กก.สอบปมฮั้วหยุดทำหน้าที่-ยกเลิกสำนวนดีเอสไอ ชี้ใช้อำนาจมิชอบ "อลงกต" จ่อฟันคนปิดหมาย อ้างผิด ม.157

วันนี้ (21 พ.ค.) พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) นายอลงกต วรกี สว. และ พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย สว.เป็นตัวแทน สว.ที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหากรณีฮั้วเลือก สว.เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลาง คณะที่ 26 ว่า เนื่องจากมองว่าคณกรรมการสืบสวนปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ละเมิดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างร้ายแรง สร้างความเสียหายและละเมิดสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกกล่าวหาคุณต้องมาร้องขอความเป็นธรรมโดยประเด็นข้อร้องเรียน คือ 1. การละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ โดยการออกหนังสือเชิญไม่ใช่หมายเรียกตาม ป.วิอาญาแจ้งข้อกล่าวหารายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอที่จะให้การหรือหาพยานหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหาได้ ขัดต่อหลักความเป็นธรรมที่ควรได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องรับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 2.วิธีปิดหนังสือเชิญไม่รักษาความลับของทางราชการ โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามที่กำหนดว่าต้องบรรจุซอง 2 ชั้น และป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับ แต่การปิดหมายที่พักอาศัยของ สว. 6 คนในเขตกรุงเทพฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับทางราชการสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและเกียรติยศของผู้ถูกกล่าวหา แม้ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตามในการแจ้งสื่อมวลชนไปทำข่าว แต่ทางการกระทำดังกล่าวถือเป็นเจตนาพิเศษให้เกิดความเสียหายโดยไม่สุจริตและ 3. การปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นกลาง เลือกปฏิบัติทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกเรียกและรับทราบข้อกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิด เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวหลายแขนงรับฟังได้ว่ามี สว.กลุ่ม 8 + 1 หรือ กลุ่ม 21 + 24 ที่ไม่ปรากฏว่ามีการสืบสวนไต่สวนแต่อย่างใด แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นกลางและอาจมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง มุ่งเฉพาะกลุ่มดังกล่าวทั้งนี้ กกต.เป็นองค์กรอิสระปราศจากการครอบงำความทางการเมือง แต่มีข้อน่าสังเกตว่าคณะกรรมการชุดที่ 26 มีเจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ 3 คนร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของ รมว.ยุติธรรม ที่อาจเข้าใจได้ว่าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งให้ รมว.ยุติธรรม หยุดปฎิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดีเอสไอ ดังนั้นจึงสามารถที่จะยืนยันได้ว่าการสืบสวนการได้มาของดีเอสไอ ตั้งแต่การตั้งเป็นคดีสืบสวนที่ 151 / 2567 การสืบสวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตาม พ.ร.บ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2547 ไม่ได้ให้อำนาจไว้ ซึ่งตนได้ยื่นศาลได้ธรรมนูญและ ป.ป.ช. ตรวจสอบในการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคดีพิเศษพล.ต.ต. ฉัตรวรรษ กล่าวว่า จึงขอร้องเรียนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1. ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่ 26 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 2.ให้มีการเพิกถอนกระบวนการที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งหมด โดยเฉพาะส่วนข้อมูลและสำนวนการสอบสวนที่รับมาจากดีเอสไอ 3.ให้ผู้ถูกกล่าวหาให้มีโอกาสได้ตรวจสอบและเข้าถึงพยานหลักฐานทั้งหมดที่ใช้ตั้งข้อกล่าวหา เพื่อป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเอง ทั้งนี้ขอให้ กกต. ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ รอบด้านเพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ในหลักการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เสมอภาค ความเป็นกลาง เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อถามว่าจะยอมรับการตรวจสอบของคณะกรรมการสืบสวนฯ ชุดที่ 26 หรือไม่ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า เรายอมรับการตรวจสอบของกกต.ที่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม เมื่อถามย้ำว่า ถ้าเป็นกรรมการชุดที่ 26 ที่มีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอรวมอยู่ด้วยจะยอมรับหรือไม่ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า ได้กล่าวแล้วว่าถ้าการสอบสวนเป็นของกกต. การตั้งกรรมการชุดที่ 26 ถ้าปราศจากการครอบงำทางการเมือง ตนเคยพูดแล้วว่าการดำเนินการของดีเอสไอตั้งแต่ชั้นสอบสวน มีการเบี่ยงเบนประเด็นการทำงานมายืมมือกรรมการสืบสวนฯ ซึ่งประธานคณะกรรมการสอบสวนฯ ควรเลือกตั้งคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอมาร่วมเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พนักงานอัยการ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาได้ เพราะการกล่าวหาที่ครอบคลุม เคลือบแคลง เป็นที่สงสัย ทำให้สว.มาให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนเมื่อถามว่า ถ้ายังมีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอร่วมเป็นกรรมการอยู่ จะให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อกล่าวหาหรือไม่ หรือจะดำเนินการอย่างไรต่อ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า เรายืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับกกต. แต่เรามีเหตุเคลือบแคลงสงสัยการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน แล้วมากล่าวหาทำให้เราไม่สามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้อย่างชัดเจน แต่จะเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดีเอสไอออกหรือไม่ ก็เป็นหน้าที่ของประธานกกต."ผมให้เป็นข้อสังเกตให้สังคมได้รับทราบ ผมไม่ได้ต่อสู้หรืออะไร กระบวนการถ้าชอบด้วยกฎหมาย มีอำนาจก็ทำไปตามหน้าที่ แต่ถ้าไม่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกฎหมายไม่ให้อำนาจ การกระทำดังกล่าวก็ต้องรับผิดชอบผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวกำลังซักถามผู้แถลงข่าวนั้น ปรากฏว่า นายบุญส่ง ชเลธร นักวิชาการ ซึ่งมายืนรับฟังการแถลงข่าวได้สอบถามว่า คิดว่าการฮั้ว สว.เกิดจากการชี้นำของสื่อใช่หรือไม่ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า “ผมถือว่าสื่อเป็นกระจกเงาสะท้อนสังคม แต่ไม่ใช่เลนส์ เมื่อก่อนผมเคยคิดว่า โลกนี้กว้างใหญ่มหาศาล แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว” นายบุญส่งกล่าวอีกว่า “ท่านมาจาก สว. ย่อมรู้ว่ามีการฮั้วหรือไม่ ท่านควรยอมรับความจริง ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเดี๋ยวนี้โกหกจนเคยตัว อ้างนู่นอ้างนี่ โกหกกันจนลิ้นดำ” พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า “ท่านก็ต้องไปกล่าวโทษผู้มีอำนาจ และผมไม่ได้ลิ้นดำ”จากนั้นผู้สื่อข่าวได้พยายามแจ้งนายบุญส่งว่าขอให้ผู้สื่อข่าวได้ทำหน้าที่ก่อน พร้อมถามต่อว่า ตอนนี้มีการยื่นให้ถอดถอนสว.ทั้ง 138 คน แล้ว พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า ที่บ้านเมืองไม่ปกติเพราะการเมือง ส่วนที่มีการมองว่า สว.มีการฝักไฝ่พรรคการเมือง และวันนี้จะมีการยื่นยุบพรรค พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า “ผมไม่เคยปรากฏ หน้าผากผมเขียนไหมว่าชื่อพรรคไหน ดังนั้น ผมได้เป็น สว.จากการทำงานในราชการมา ด้วยความรู้ความสามารถ”ด้าน พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ตอนนี้สังคมตราหน้าว่าพวกเราฮั้ว ก่อนจะย้อนถามว่าฮั้วคืออะไร พร้อมขอให้อย่าพูดคำนี้เพราะพวกเรามีศักดิ์ มีศรี ส่วนตัวรับราชการมาจนเกษียณได้รับคำกล่าวหานี้ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกัน เพราะกว่าที่จะผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ กฎหมายระบุว่าสามารถแนะนำตัวได้เพื่อให้รู้จักกัน แล้วการรู้จักกันเยอะๆ เพื่อให้มีการเลือกกันเป็นความผิดด้วยหรือขณะเดียวกัน ยังตั้งคำถามถึงการส่งหมายเชิญให้มารับทราบข้อกล่าวหากันอย่างอึกทึกครึกโครม เหมือน สว. มีความผิดแล้ว จนสังคมตั้งคำถามว่า สว. มีความผิดอะไรด้าน นายอลงกต วรกี สมาชิกวุฒิสภา ได้พูดเป็นภาษาไทยถึงการส่งหมายเชิญ โดยย้ำว่าไม่ใช่หมาย แต่เป็นหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งตามระเบียบงานสารบัญและชั้นความลับทางราชการ หนังสือฉบับนี้ต้องการมีประทับตราคำว่าลับทั้งด้านบนและด้านล่างของเอกสาร และต้องมีใบปิดด้านหน้า หากมีการส่งไปรษณีย์ ต้องมีการปิดซองทึบ แต่ถ้าส่งไปรษณีย์ไม่ได้ถึงจะต้องปิดหมายที่หน้าบ้านพัก และต้องปิดซองทึบด้วย แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำกลับไปติดเป็นซองใสถือว่าผิดกระบวนการการรักษาชั้นความลับและการปฏิบัติงานสารบัญนอกจากนี้การติดด้วยซองใสทำให้ผู้อื่นเห็นข้อความทำให้สว.ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ซึ่งถือว่ามีความผิดตาม ม.157 ซึ่งตนจะดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่สั่งการ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบติการที่นำหมายไปติดทั้งนี้ หลังนายอลงกตให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ได้ถามผู้สื่อข่าวว่ามีอะไรจะถามหรือไม่ ผู้สื่อข่าวจึงถามกลับว่าวันนี้พูดภาษาไทยได้แล้ว นายอลงกต ได้เดินกลับมาที่ไมค์พร้อมพูดว่า No Comment , Thank you very much จากนั้นนายอลงกต ได้เดินออกไปจากวงสัมภาษณ์ ก่อนหันกลับมาพูดกับผู้สื่อข่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า It's very important and very deep details. It's personal. ซึ่งแปลว่า มันเป็นเรื่องสำคัญมาก มีรายละเอียดเชิงลึก และเป็นเรื่องส่วนบุคคล.หลังการยื่นคำร้อง​ พล.ต.ต.ฉัตวรรษ ยังกล่าวถึงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่า​ สว.ฝักใฝ่พรรคการเมือง​ ว่า​ ไม่เห็นมีอะไรบอกเลยว่า​ ตนเองฝักใฝ่พรรคการเมือง​ เข้ามาในสภามีอำนาจแค่ไหนก็ทำตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลาง​ "เป็นการคิดเอาเอง" มันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ ถ้าผู้ปฏิบัติมีใจบริสุทธิ์ ความเป็นกลางมันย่อมเกิดขึ้น แต่ถ้าจิตใจไม่บริสุทธิ์ถูกครอบงำจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ ก็ทำให้การกระทำไม่บริสุทธิ์ส่วนที่มีข่าว สว.หลายคนเดินทางไปที่โรงแรมพูลแมน พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ ยอมรับว่า​ บางคนมีตังค์ไปกินข้าว ด้านนายอลงกต จึงถามกลับสื่อมวลชนว่า What is Pullman?, Like a pool ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่า “โรงแรมพูลแมน” นายอลงกต กล่าวว่า Where is hotel Pullman ? ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับไปว่า “ซอยรางน้ำ” นายอลงกต จึงตอบว่า “Where is Soi Rangnam” ผู้สื่อข่าวจึงถามกลับอีกว่าแสดงว่าไม่เคยไปใช่หรือไม่ นายอลงกตตอบว่า "I know only Rattanakosin Hotel"ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อถึงกรณี​ กุสุมาลวตี ศิริโกมุทเปิดเผยว่า​ มีการให้ สว.เซ็นใบลาออกเป็นประกันไว้ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ กล่าวว่า ไม่รู้ พวกท่านรู้ดีว่ากำพืดของคนเคยเป็นสส.เป็นอย่างไร นักข่าวรู้ดี ตนเองเป็น สว.เป็นอาชีพสุจริต ช่วยเหลือประชาชนมาเยอะ ใครจะกล่าวหาอย่างไรก็ว่าไป แต่ถ้ามีเอ่ยชื่อตนเองค่อยว่ากัน