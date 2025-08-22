วุฒิสภานัดประชุมพิจารณาร่าง กม.งบฯ ปี 69 สามวาระรวด 1-2 ก.ย.นี้

นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยว่า การประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 1-2 กันยายน 2568 จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 143 โดยในการพิจารณาเรื่องที่มาจากสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา แต่ในเรื่องของ พ.ร.บ.งบประมาณฯ ทาง สว. ได้ขอยกเว้นและพิจารณาทำควบคู่ขนานกับ สส. โดย สส. จะพิจารณาเป็นรายมาตราเรียงตามกระทรวง ในส่วนวุฒิสภา ซึ่งมีที่มาจาก 20 กลุ่มอาชีพจะแบ่งเนื้อหาการพิจารณาออกเป็น 4 ภัย คือ 1 ภัยเศรษฐกิจ เช่น หนี้ครัวเรือน หนี้สาธาร 2 ภัยความมั่นคง เช่น ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้งเกิดซ้ำซาก รวมถึงต้นเหตุมาจากสารพิษที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม และ 4 ภัยทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด พนันออนไลน์ บุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียน
ทั้งนี้ หากดูจากร่างงบประมาณแล้วจะเห็นว่า ไม่ได้สะท้อนการแก้ไขปัญหาทั้ง 4 ด้าน แต่วุฒิสภาจะพิจารณาด้วยความรวดเร็วและอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 143 ภายในกำหนดระยะเวลา 20 วัน ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะสรุปรายงานและข้อสังเกตต่าง ๆ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม และวันที่ 26 สิงหาคมนี้ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะส่งรายงานให้ประธานวุฒิสภาเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันที่ 1- 2 กันยายน 2568 โดยจะเป็นการพิจารณา 3 วาระรวด
ทั้งนี้ หากดูจากร่างงบประมาณแล้วจะเห็นว่า ไม่ได้สะท้อนการแก้ไขปัญหาทั้ง 4 ด้าน แต่วุฒิสภาจะพิจารณาด้วยความรวดเร็วและอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 143 ภายในกำหนดระยะเวลา 20 วัน ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะสรุปรายงานและข้อสังเกตต่าง ๆ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม และวันที่ 26 สิงหาคมนี้ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะส่งรายงานให้ประธานวุฒิสภาเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันที่ 1- 2 กันยายน 2568 โดยจะเป็นการพิจารณา 3 วาระรวด