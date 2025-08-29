“อิ๊งค์” สะอื้นน้อมรับคำวินิจฉัย ยัน “รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” ไม่เปลี่ยน หวังรัฐบาลใหม่สร้างโอกาสคนไทย

"อดีตนายกฯอิ๊งค์" กลืนสะอื้น น้อมรับคำวินิจฉัยศาล ยัน “รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” ไม่เปลี่ยนแปลง หวัง รัฐบาลใหม่สร้างโอกาสให้คนไทย พร้อมส่ง มินิฮาร์ท ลาสื่อ
วันที่ (29 ส.ค.) เมื่อเวลา 16.28 น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม แถลงภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ว่า ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม ขอน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ขอยืนยันว่าความบริสุทธิ์ใจ ความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ตั้งใจจะทำเพื่อประเทศตลอดมา ไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไป ไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองเลย
อยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ยึดมั่นเสมอนั่นคือชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือน ดิฉันตั้งใจจริงด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นว่าจะทำอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ให้ได้ คลิปนี้ก็เกิดขึ้นก่อนการปะทะที่รุนแรงในวันที่ 20ก.ค.ที่ผ่านมา ขอยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งเพราะเป็นเรื่องที่ตั้งใจจะสื่อสารจริงๆ
คำตัดสินของศาลในวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลัน เราก็ต้องมาช่วยกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ประชาชนทุกๆคนต้องมารวมใจกันสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของเราให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ ให้ไม่มีจุดเปลี่ยนอย่างฉับพลันเช่นนี้อีก และดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติ นำประสบการณ์ นำความตั้งใจมาเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยโอกาส
ดิฉันคิดว่าอย่างไรก็ตาม รัฐบาลต่อจากนี้ ก็จะนำในเรื่องของโอกาสกลับมาให้ประชาชนให้ได้ เพราะการที่พี่น้องประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากได้ กินดีอยู่ดีได้ นั่นคือพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นประเทศที่เข้มแข็ง เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพ ดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่งมีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์สุดหัวใจ เท่าที่คนไทยคนหนึ่งจะทำได้ และขอยืนยันเรื่องนี้ตลอดไป
ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้โอกาส ขอบคุณคณะรัฐมนตรี ที่ทำงานร่วมกันมาขอบคุณสื่อมวลชน ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาส ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ ทำให้ได้รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองพร้อมที่จะพัฒนาต่อไป แน่นอนว่ามีส่วนไหนที่จะทำเพื่อช่วยประเทศชาติให้ดีขึ้นได้ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ยินดีที่จะทำทั้งนั้น
“ต่อจากนี้ขอส่งกำลังใจให้ทีมบริหารทุกท่าน ช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป ดิฉันเองจะคอยติดตามอย่างใกล้ชิดและคอยเป็นพลังที่ดีให้กับประเทศชาติของเราต่อไป”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนแถลงหลังศาลอ่านคำวินิจฉัย นายกฯได้หารือกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาล นานกว่าครึ่งชั่วโมง และหลังจากแถลงเสร็จ ได้ขึ้นไปพบกับคณะทำงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ บริเวณชั้น2ของตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนมีเสียงตบมือเป็นให้กำลังใจนายก“ จากนั้นเวลา16.59 น.น.ส.แพทองธาร ได้เดินทางออกจากตึกไทยคู่ฟ้า โดยลดกระจก ส่งสัญลักษณ์มินิฮาร์ท โบกมือและสวัสดีสื่อมวลชนก่อนออกจากทำเนียบรัฐบาล