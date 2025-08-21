"คมสันต์" เผย "อิ๊งค์" สะอื้นในศาล เตรียมตัวดีแจงคลิปเหตุการณ์ แต่ไม่ได้เตรียมข้อกฎหมาย ชี้ส่งผลอนาคตรัฐบาล

”คมสันต์“ โพสต์เล่าบรรยากาศ ศาลรธน.ไต่สวน “แพทองธาร” บอกมีสะอื้นเล็กน้อย เตรียมตัวดีในการชี้แจงคลิปและเหตุการณ์ แต่ไม่ได้เตรียมตัวข้อกฎหมาย มองการไต่สวนครั้งนี้ส่งผลต่อ อนาคตรัฐบาลชุดปัจจุบัน
วันนี้ (21 ส.ค.68) นายคมสันต์ โพธิ์คง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้เข้าฟังการไต่สวนคดีคลิปเสียงสมเด็จฮุนเซน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก มีสาระสำคัญที่ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญห้ามเผยแพร่ บิดเบือนการพิจารณาคดีคลิปสนทนาระหว่างนายกฯแพทองธาร ชินวัตร กับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา แต่เล่าถึงบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี
โดยเห็นว่า 1.นางสาวแพทองธาร เตรียมตัวมาอย่างดีในการตอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปและเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างฉะฉาน แต่เรื่องที่ไม่ได้เตรียมและข้อกฎหมายมีอึ้งเล็กน้อยตอบไปตามความรู้ที่ตนมีอย่างหยุมหยิม
2.ข้อกฎหมายเป็นจุดอ่อนสำคัญของพยาน 2 ปาก ในวันนี้ที่มีการตอบที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน จากหลักการของกฎหมายพอสมควร ดูแล้วเสียเปรียบเรื่องข้อกฎหมายอย่างสาหัส
3.ต้องชมว่าทนายความนางสาวแพทองธาคเตรียมตัวดี แต่บางเรื่องก็ช่วยไม่ค่อยได้ 4.ผู้ร้องถามประเด็นไม่คมนัก แต่ก็ยังสะท้อนว่าทำการบ้านมาพอสมควร 5.มีดราม่าสะอีกสะอื้นเล็กน้อยแต่ไม่น่าส่งผลให้มีความสงสารมากนัก เพราะผมว่าสะอีกสะอื้นผิดคิวไปนิด
6.การไต่สวนคดีชั้น14ของศาลฎีกาฟังสนุกกว่า มันส์กว่า คมกว่า และ7. มองว่าการไต่สวนครั้งนี้ดูแล้วอาจส่งผลต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ในอนาคต