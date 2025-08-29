“สุณัฐชา” นำ กมธ.ตำรวจ ลงพื้นที่ตรัง ตรวจคดีอุกฉกรรจ์-เร่งแก้ปัญหาอาชญากรรม

กมธ.ตำรวจ สภาฯ ลงพื้นที่ตรังติดตามคดีใหญ่–สั่งเข้มมาตรการปราบอาชญากรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด-ระบบ RTCC มุ่งสู่ “สมาร์ทซิตี้” ภายใน 5 ปีเดินหน้าผลักดัน “ควิก วิน”–“ศรีตรังโมเดล” ลุยปราบยานรก-ฟื้นฟูผู้เสพคืนสู่สังคม
วันนี้( 29 ส.ค.) น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามคดีอุกฉกรรจ์ในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง โดยตรวจที่ สภ.อ.ย่านตาขาว ก่อนรับฟังสรุปมาตรการป้องกันอาชญากรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ซึ่งนำเสนอการใช้ศูนย์อาชญากรรมแบบเรียลไทม์ (RTCC) ผ่านกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยี “พาวเวอร์ บีไอ” เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอาชญากรรมในอนาคต มุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาเมืองตรังเป็นสมาร์ทซิตี้ใน 5 ปี
น.ส.สุณัฐชา ระบุ การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการนำร่องหลังเข้ารับตำแหน่ง โดยเฉพาะเพื่อติดตามคดีสำคัญ เช่น คดียิงกำนันเลนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2568 ที่ตำรวจสามารถจับผู้ต้องหาซึ่งมีหมายจับยาเสพติดกว่า 30 หมายได้ภายใน 18 วัน และเหตุการณ์ปาระเบิดมือใส่บ้านประชาชนในเขต อ.ย่านตาขาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มค้ายาเสพติด พร้อมย้ำถึงการผลักดันนโยบาย “ควิก วิน” ปราบปรามยาเสพติด และเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (IMT-GT) ที่ จ.ตรัง จะเป็นเจ้าภาพ
ด้านพล.ต.ต. ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล ผบก.ภ.จว.ตรัง ชี้แจงว่า คดีระเบิด M67 ซึ่งมีรัศมีทำลาย 15 เมตร มาจากความขัดแย้งของกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งขยายผลสืบสวน พร้อมเผยถึง “ศรีตรังโมเดล” ที่บูรณาการตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกัน-ปราบปรามยาเสพติด และมีโครงการมินิธัญญารักษ์ ฟื้นฟูผู้เสพคืนสู่สังคม