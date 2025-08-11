ฉวยโอกาสวันหยุดยาว นักค้ายาแฝงตัวนักเที่ยวขนไอซ์ 12 กระสอบหนักกว่า 499 กิโลฯ

เลย-ตำรวจเลย สนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียง จับกุมหนุ่มวัย 22 ปี ฉวยโอกาสคนเดินทางเที่ยววันหยุดยาว ซิ่งกระบะขนไอซ์กว่า 12 กระสอบ น้ำหนักกว่า 499 กิโลกรัม จับกุมได้ที่อ.เชียงคาน จ.เลย ตำรวจเล็งสืบสวนขยายผล ส่งผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการอำนายการของ พล.ต.ต.วีระเดช เลขะวรกุล ผบก.ภ.จว.เลย, พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รองผบก.ภ.จว.เลย, พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ผกก.สภ.เชียงคาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงคานได้จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ขนไอซ์จำนวนมหาศาลถึง 12 กระสอบ หรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 499 กิโลกรัม โดยจับและยึดของกลางได้ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน หลังทราบจากแหล่งข่าว จะมีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันนานหลายวัน
กลุ่มค้ายาเสพติด ได้แอบแฝงกลมกลืนไปกับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงคานเป็นจำนวนมากช่วงวันหยุดยาว จึงได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ประกอบด้วยสถานีเรือเชียงคาน, ร้อย.ตชด.246, ทหารพราน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เชียงคาน ร่วมกันวางแผน และจัดกำลังซุ่มตามจุดเส้นทางขนถ่ายและลำเลียง
ช่วงเวลา 01.00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจเชียงคาน สังเกตรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์ทอง สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กพ 6583 เพชรบูรณ์ ขับมาจากเส้นทางอำเภอปากชมด้วยความเร็ว จึงได้ติดตามรถกระบะคันดังกล่าว พอมาถึงพื้นที่หนองขอนทอง ม.8 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน หน้าปั๊มตราดาว เจ้าหน้าที่จึงเข้าจอดรถบล็อกรถยนต์ พร้อมเข้าแสดงตัวขอตรวจค้น
จากการตรวจสอบพบไอซ์ จำนวน 12 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 499 กิโลกรัม อยู่ภายในรถ ทราบชื่อคนขับ คือนายภูรินทร์ อายุ 22 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาพร้อมรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์ทอง ไอซ์ นำของกลางมาเก็บรักษาไว้ที่ สภ.เชียงคาน โดยชุดสืบสวน จะได้ทำการสืบสวนขยายผล และนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชียงคาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป