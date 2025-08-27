กมธ.ต่างประเทศ วุฒิฯ ชง “พิมพ์เขียว” แก้ปัญหา SMEs ถูกสินค้าต่างชาติทุนต่ำรุกตลาด ผลักดันเป็นนโยบายรัฐบาล

กมธ.การต่างประเทศ วุฒิสภา เผยผลศึกษา SMEs ไทยเผชิญวิกฤตหนัก ถูกสินค้าต่างชาติทุนต่ำ-รัฐหนุน แย่งตลาด จ่อเสนอมาตรการ “พิมพ์เขียวพลิกสถานการณ์” ผลักดันนโยบายรัฐบาล
วันนี้ (27 ส.ค.) ที่รัฐสภา นายโสภณ มะโนมะยา รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา แถลงผลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่ติดตามผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยกำลังเผชิญภาวะวิกฤตรุนแรง เนื่องจากต้องแข่งขันกับคู่แข่งต่างชาติที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตนเอง และอาศัยช่องว่างกฎหมายไทยเข้ามาแย่งชิงตลาด ส่งผลให้หลายธุรกิจในไทยต้องปิดตัว
ด้าน นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ เปิดเผยว่า ผลการศึกษาได้ถูกรวบรวมเป็น “พิมพ์เขียวเพื่อพลิกสถานการณ์” ครอบคลุมหลายมาตรการสำคัญ เช่น มาตรการเยียวยาทางการค้า (Trade Remedies), การควบคุมการนำเข้าสินค้าออนไลน์ราคาถูกไร้มาตรฐาน, การป้องกันธุรกิจนอมินี และการจัดระเบียบตลาด E-commerce เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้ผู้ประกอบการไทยในแพลตฟอร์มออนไลน์
ขณะที่ นายนิรัตน์ อยู่ภักดี ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา กล่าวเสริมว่า ข้อเสนอทั้งหมดมาจากการสัมมนาในหัวข้อ “ปลดล็อกศักยภาพ SMEs ไทยสู่เวทีการค้าที่เป็นธรรม” ที่คณะอนุกรรมาธิการฯ จัดขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน โดยข้อมูลจะถูกนำเสนอเข้าสู่วุฒิสภา เพื่อผลักดันให้รัฐบาลนำไปใช้เป็นนโยบายแก้ไขปัญหา SMEs อย่างเป็นรูปธรรม
นายนิรัตน์ย้ำว่า SMEs เป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจ คิดเป็นกว่า 99% ของวิสาหกิจทั้งหมด และสร้าง GDP ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเพื่อประคอง SMEs ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยเร็ว