'แลนด์บริดจ์' ส่อฉาว! กมธ.สว.ลุยสอบจัดเวทีปาหี่-ใช้ EHIA ปลอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตัวแทนสภาประชาชนภาคใต้ ร้องสว.ร้องสอบโครงการแลนด์บริดจ์ จี้สอบเวทีรับฟังปาหี่-รายงาน EHIA ถูกกล่าวหาตัดแปะไร้มาตรฐาน สนข.เมินเสียงคัดค้าน-ไม่ฟังข้อมูลวิชาการ ชาวบ้านหวั่นเสียประโยชน์

​วันที่ 13 สิงหาคม 2568 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา นำโดย นายวีรยุทธ สร้อยทอง รับหนังสือจากตัวแทน "สภาประชาชนภาคใต้" จี้สอบโครงการแลนด์บริดจ์ สร้างท่าเรือน้ำลึกอ่าวอ่าง จ.ระนอง และแหลมริ่ว จ.ชุมพร หลังพบกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นส่อพิรุธ ทั้งเนื้อหา EHIA ที่อ้างว่า "ตัดแปะ" มาจากที่อื่น และไม่ฟังเสียงชาวบ้าน

​นายสมบูรณ์ คำแหง จากคณะทำงานสภาประชาชนภาคใต้ เปิดเผยว่า การจัดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีปัญหาหลายด้าน ทั้งเนื้อหารายงาน EHIA ที่ด้อยมาตรฐานทางวิชาการและไม่เคารพประชาชน รวมถึงไม่ยอมรับฟังข้อมูลจากสถาบันการศึกษาที่ทักท้วงถึงความไม่คุ้มทุนของโครงการ โดยการจัดเวทีก็ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งที่ก่อนหน้าได้ยื่นหนังสือคัดค้านรายงานฯ ที่ใช้ข้อมูลไม่ตรงกับพื้นที่จริง แต่ สนข. และบริษัทที่ปรึกษากลับเพิกเฉย

​ด้าน นายวีรยุทธ ระบุจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป.

