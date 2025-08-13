'แลนด์บริดจ์' ส่อฉาว! กมธ.สว.ลุยสอบจัดเวทีปาหี่-ใช้ EHIA ปลอม

ตัวแทนสภาประชาชนภาคใต้ ร้องสว.ร้องสอบโครงการแลนด์บริดจ์ จี้สอบเวทีรับฟังปาหี่-รายงาน EHIA ถูกกล่าวหาตัดแปะไร้มาตรฐาน สนข.เมินเสียงคัดค้าน-ไม่ฟังข้อมูลวิชาการ ชาวบ้านหวั่นเสียประโยชน์
วันที่ 13 สิงหาคม 2568 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา นำโดย นายวีรยุทธ สร้อยทอง รับหนังสือจากตัวแทน "สภาประชาชนภาคใต้" จี้สอบโครงการแลนด์บริดจ์ สร้างท่าเรือน้ำลึกอ่าวอ่าง จ.ระนอง และแหลมริ่ว จ.ชุมพร หลังพบกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นส่อพิรุธ ทั้งเนื้อหา EHIA ที่อ้างว่า "ตัดแปะ" มาจากที่อื่น และไม่ฟังเสียงชาวบ้าน
นายสมบูรณ์ คำแหง จากคณะทำงานสภาประชาชนภาคใต้ เปิดเผยว่า การจัดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีปัญหาหลายด้าน ทั้งเนื้อหารายงาน EHIA ที่ด้อยมาตรฐานทางวิชาการและไม่เคารพประชาชน รวมถึงไม่ยอมรับฟังข้อมูลจากสถาบันการศึกษาที่ทักท้วงถึงความไม่คุ้มทุนของโครงการ โดยการจัดเวทีก็ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งที่ก่อนหน้าได้ยื่นหนังสือคัดค้านรายงานฯ ที่ใช้ข้อมูลไม่ตรงกับพื้นที่จริง แต่ สนข. และบริษัทที่ปรึกษากลับเพิกเฉย
ด้าน นายวีรยุทธ ระบุจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป.