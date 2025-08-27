อดีตแกนนำพิราบขาวฯ ยื่นหนังสือให้กำลังใจศาล รธน.วินิจฉัยคดีคลิปเสียง ซัด “อิ๊งค์” อ่อนหัด อยู่ต่อยิ่งทำ ปชช.สิ้นหวัง

อดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาวฯ ยื่นหนังสือให้กำลังใจศาลรัฐธรรมนูญวินิจคดีคลิปเสียงนายกฯ ซัด “แพทองธาร” อ่อนหัด ไร้เดียงสาในการบริหาร ได้อยู่ต่อยิ่งทำ ปชช.สิ้นหวัง หมดศรัทธาระบอบการเมือง
วันนี้ (27 ส.ค.) นายนพรุจ วรชิตวุฒิกุล อดีตแกนนำพิราบขาว 2006 ยื่นหนังสือให้กำลังใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่กำลังจะมีการวินิจฉัยสถานะของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จากกรณีคลิปเสียงสนทนาสมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชา โดยนายนพรุจ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ของประเทศที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตหลายๆ ด้าน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรง อีกทั้งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรี จนเกือบเข้าสู่สภาวะวิกฤตความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล และความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อนักการเมือง โดยมีผลจากวิกฤตความสิ้นหวังในการแก้ไขปัญหาปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเอกราช อธิปไตยของชาติ ตนในฐานะตัวแทนภาคประชาชนนอกสภา จึงขอมอบกำลังใจให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการทำหน้าที่เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ และรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ ความถูกต้อง ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่ให้นักการเมือง และคณะผู้บริหารบ้านเมืองต้องมีคุณธรรมมีมาตรฐานทางจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
นายนพรุจ ยังกล่าวอีกว่า ที่มีนักวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเคราะห์ตามสื่อทั้งนายกฯ รอด และไม่รอด ตนก็ไม่รู้ว่าเป็นไปตามข้อกฎหมายใด ส่วนตัวขอไม่ก้าวล่วง แต่จากที่ได้สัมผัสกับประชาชน เห็นว่า ประชาชนไม่ได้มองนายกฯ เรื่องคดีความ แต่มองย้อนไปเรื่องเก่าคือความไร้เดียงสา อ่อนหัด พูดง่ายๆ ว่า ถ้าเป็นบริษัท นายกฯก็อยู่ในฐานะพนักงานฝึกหัด ดังนั้น ประเทศไทยในขณะนี้เข้าสู่วิกฤตด้านต่างๆ พฤติกรรมต่างๆ ของนายกฯ แสดงถึงความอ่อนด้อยในการบริหาร แต่ไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไร ก็อยากให้ทุกฝ่ายยอมรับคำตัดสินเหมือนตนที่ต่อสู้คดีจนไปถึงศาลฎีกา เมื่อผลออกมาก็น้อมรับและเข้าไปในเรือนจำ ส่วนเรื่องต่างๆ ที่ผ่านมา ก็ถือว่าเราแพ้คดีความ การยอมรับก็เพื่อให้กลไกของกฎหมายและการดำเนินคดีต่างๆ ได้ดำเนินต่อไป ฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นอุปสรรค
“วันนี้ในความรู้สึกของประชาชนผลการตัดสินจะรอดหรือไม่รอด จะเกิดคำถามกับประชาชน ซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีเลยว่า ถ้ายังมีนายกฯ ที่ชื่อ แพทองธาร และพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะยิ่งบั่นทอนความศรัทธาต่อความเป็นนักการเมืองทั้งสภา และรัฐสภามากกว่า"