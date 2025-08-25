อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะ รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ งามสม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายชาคริต อินนะระ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด ได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็ก โดยกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำและฝาย ซ่อมแซมคันคลอง และปรับปรุงประตูระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและกระจายน้ำ รองรับทั้งฤดูน้ำหลากและภัยแล้ง นอกจากนี้ รมว.เกษตรฯ ยังได้มอบปัจจัยการผลิตการเกษตรให้แก่ผู้แทนเกษตรกร อาทิ เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ปุ๋ยชีวภาพ ต้นพันธุ์หม่อน น้ำหม่อน พันธุ์ปลากินพืช เมล็ดพันธุ์ผัก สารชีวพันธุ์ ไข่ไก่ และน้ำดอกเกลือสำหรับล้างผัก เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ได้ร่วมมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินและพัฒนาที่ดินในพื้นที่ จากนั้นได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โดมอเนกประสงค์บ้านโคกขวิด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี