“อรรถกร” เร่งแผนพัฒนาแหล่งน้ำสระบุรี ขุดลอก–ซ่อมคันคลอง เสริมประสิทธิภาพจัดการน้ำ

รมว.เกษตรฯ เร่งแผนพัฒนาแหล่งน้ำ จ.สระบุรี เดินหน้างานขุดลอก–ซ่อมคันคลอง เสริมประสิทธิภาพจัดการน้ำ ลดเสี่ยงอุทกภัย–ภัยแล้ง หนุน เกษตรกรเข้มแข็งยั่งยืน
เมื่อวันที่ (24 ส.ค.) เวลา 12.00 น.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระบุรี ณ โดมอเนกประสงค์บ้านโคกขวิด อำเภอบ้านหมอ โดยมีนายองอาจ วงษ์ประยูร สส.สระบุรี พรรคกล้าธรรม ให้การต้อนรับ พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด
โดยนายอรรถกร เปิดเผยว่า จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ชลประทานกว่า 546,706 ไร่ ครอบคลุมโครงการหลัก 7 โครงการ และมีแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็ก โดยกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำและฝาย ซ่อมแซมคันคลอง และปรับปรุงประตูระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและกระจายน้ำ รองรับทั้งฤดูน้ำหลากและภัยแล้ง
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า กรมชลประทานได้
เตรียมแผนงานโครงการจัดหาและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ใช้งบประมาณกว่า 3,900 ล้านบาท ครอบคลุมการพัฒนาแหล่งน้ำระยะสั้น–กลาง–ยาว เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 7,350 ไร่ และสร้างประโยชน์ต่อพื้นที่กว่า 440,000 ไร่ โดยในปีงบประมาณ 2569–2570 จะดำเนินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง รวมถึงโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 23 ขวา ต.รังโคก และคันคลองชัยนาท–ป่าสัก ฝั่งซ้าย อ.บ้านหมอ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชนซ้ำซาก รวมถึงเสริมความมั่นคงของระบบชลประทาน
นอกจากนี้ นายอรรถกร ยังได้ติดตามงานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งในพื้นที่ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะช่วยป้องกันความเสียหายต่อที่ดินทำกินกว่า 1,000 ไร่ และบ้านเรือนกว่า 184 ครัวเรือน พร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนและเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่
ทั้งนี้ ยังได้มอบปัจจัยการผลิตการเกษตรให้แก่ผู้แทนเกษตรกร เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ปุ๋ยชีวภาพ ต้นพันธุ์หม่อน น้ำหม่อน พันธุ์ปลากินพืช เมล็ดพันธุ์ผัก สารชีวพันธุ์ ไข่ไก่ และน้ำดอกเกลือสำหรับล้างผัก เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัด