“วุ้นเส้นต้นสน” คว้ารางวัล "Marketeer No.1 Brand Thailand 2025" แบรนด์วุ้นเส้น ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวุ้นเส้นตราต้นสน ได้รับรางวัล "Marketeer No.1 Brand Thailand 2025" แบรนด์วุ้นเส้น ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 สะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นกำลังใจและแรงผลักดันสำคัญของบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพเพื่อตอบแทนผู้บริโภคต่อไป
นางพรรณา ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวุ้นเส้นตราต้นสน เปิดเผยว่า “วุ้นเส้นต้นสน” ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยู่คู่ตลาดมานานกว่า 64 ปี โดยมีคีย์ซัคเซสคือเรื่องนวัตกรรมและคุณภาพที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร เป็นวุ้นเส้นคุณภาพระดับพรีเมียมที่ผลิตจากถั่วเขียวชั้นเลิศ 100% ทำให้ได้วุ้นเส้นที่มีความเหนียวนุ่ม ไม่เหมือนใคร ปรุงอาหารได้หลากหลายประเภท เมนูไหนก็อร่อย ส่งผลให้แบรนด์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน พิสูจน์ได้จากรางวัลต่างๆที่วุ้นเส้นต้นสนได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัล Superbrands ที่ได้รับติดต่อกัน 7 ปี รางวัล Superior Taste Award ติดต่อกัน 2 ปีและล่าสุดกับรางวัล "Marketeer No.1 Brand Thailand 2025" แบรนด์วุ้นเส้น ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศ
นอกจากนี้ “วุ้นเส้นต้นสน” ยังสามารถตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก โดยความโดดเด่นคือ เป็นวุ้นเส้นที่ผลิตจากแป้งถั่วเขียว 100% เส้นเหนียวนุ่ม อร่อย และแบบไม่ฟอกสีที่มีสีเขียวธรรมชาติจากถั่วเขียว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ ที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด พร้อมคุณสมบัติดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพและผู้บริโภคยุคใหม่
นางพรรณา กล่าวว่า จากความแข็งแกร่งในประเทศ ปัจจุบันวุ้นเส้นต้นสน ได้ขยายการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง ซึ่งสอดรับกับเทรนด์สุขภาพระดับโลกที่มาพร้อมความอร่อย นอกจากนี้ ยังต่อยอดความสำเร็จด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น อาทิ กลุ่มซอสและเครื่องปรุง “น้ำจิ้มสุกี้” และ “ซอสผัดไทย” ที่ช่วยผลักดันอาหารไทยให้เติบโตในเวทีโลก พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ สำหรับทิศทางในอนาคต บริษัทฯ วางเป้าหมายเป็นผู้นำตลาดวุ้นเส้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชผลเกษตรของประเทศไทย โดยตั้งเป้าขยายตลาดไปยังต่างประเทศทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีตรงความต้องการของผู้บริโภค พร้อมให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน