“เพื่อไทย” มั่นใจเต็มร้อย เชื่อศาลชี้ขาด 2 คดีใหญ่ได้ข่าวดี ไม่มีแผนสำรอง ย้ำ “อิ๊งค์” ไม่ลาออก

“เพื่อไทย” มั่นใจเต็มร้อย เชื่อศาลชี้ขาด 2 คดีใหญ่ได้ข่าวดี ไม่กระทบเก้าอี้นายกฯ ยันไม่มีแผนสำรอง–ไม่ยุบสภา ย้ำ “แพทองธาร” ไม่ลาออก ชี้เจตนาบริสุทธิ์เพื่อชาติ แจงสภาฯล่มบ่อยไม่ใช่หนีงาน แต่ส.ส.ติดภารกิจกมธ. การันตีพรรคร่วมยังแน่นปึ้ก
วันที่ 23 ส.ค.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลอาญายกฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีมาตรา 112 และการที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดคดีคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 ส.ค.นี้ ว่ารัฐบาลมั่นใจว่านายกฯสามารถชี้แจงได้และจะได้รับข่าวดี ส่วนคำพิพากษายกฟ้องนายทักษิณถือเป็นขวัญกำลังใจให้สมาชิกพรรค เพราะนายทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณของเพื่อไทยมาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย
นายประเสริฐกล่าวว่า พรรคมั่นใจทั้งคดีคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร และคดีชั้น 14 ของนายทักษิณ จะได้รับข่าวดีในไม่ช้า เพราะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ โดยย้ำว่านายกฯไม่มีเจตนาทำให้ประเทศเสียหาย มีแต่การปกป้องผลประโยชน์ชาติ ดังนั้นพรรคจึงยังไม่มีแผนสำรองหากผลไม่เป็นใจ และไม่เห็นปัจจัยใดจะนำไปสู่การยุบสภา
สำหรับกระแสข่าวที่ น.ส.แพทองธาร อาจลาออกเพื่อยุติคดี นายประเสริฐยืนยันว่า นายกฯจะไม่ลาออก และการชี้แจงต่อศาลฯถือเป็นเครื่องพิสูจน์แล้ว ส่วนกรณีหากต้องหานายกฯใหม่ เขาขอให้ถึงเวลานั้นก่อน แต่ย้ำว่ายังมั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่เชื่อกระแสที่ตำแหน่งนายกฯอาจตกไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี หรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดกระบวนการเลือกจากบัญชีแคนดิเดตของแต่ละพรรค ซึ่งเพื่อไทยก็ยังมีรายชื่ออยู่
ส่วนข้อครหาสภาฯล่มบ่อยจนถูกเรียกว่า “สภาฯเป็ดง่อย” นายประเสริฐชี้แจงว่า ไม่ใช่ว่าส.ส.หนีงาน แต่หลายครั้งต้องไปประชุมกรรมาธิการชุดต่าง ๆ จึงทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ยืนยันพรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่น เห็นได้จากการโหวตงบประมาณปี 2569 ที่ฝ่ายรัฐบาลพร้อมเพรียงทุกครั้งในวาระสำคัญ และกรณีที่บางญัตติอาศัยเสียงพรรคประชาชนร่วมโหวตนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานทางการเมืองในประเด็นที่เห็นพ้องร่วมกัน