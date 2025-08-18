“วันนอร์” ย้ำเป็นหน้าที่วิปรัฐบาลทำให้องค์ประชุมครบ พร้อมสอบซื้อ สส.10 กิโลฯ หากเสนอมา

“วันนอร์” ย้ำเป็นหน้าที่วิปรัฐบาลทำให้องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง สส.ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง เผยพร้อมสอบ สส.ซื้อตัว 10 กิโล หากยื่นเรื่องมา
วันที่ 18 ส.ค. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินเยี่ยมชมโรงอาหารแห่งใหม่ และได้มีการพบปะกับพ่อค้าแม่ค้า พร้อมสอบถามถึงราคาอาหาร
จากนั้นนายวันมูหะมัดนอร์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินเยี่ยมชมโรงอาหารแห่งใหม่ถึงกรณีที่เสียงรัฐบาลปริ่มน้ำ ว่า เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงาน (วิป) แต่ละฝ่าย เสียงของรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ของวิปรัฐบาลที่จะทำอย่างไรให้องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง เมื่อมีการประชุมสภาฯ และการประชุมร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2 และ 3 ที่ผ่านมา ก็มีการตรวจสอบองค์ประชุมทุกมาตราและผ่านไปได้ ซึ่งคิดว่าหากมีการประสานงานกันดี ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสส. ของรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ทุกคนก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเป็นของตัวเอง และการประชุมสภาก็ดำเนินต่อไปได้
เมื่อถามว่า ที่ราบรื่นผ่านไปได้อาจเป็นเพราะการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ แต่หากเป็นกฎหมายอื่น อาจจะทำให้มีความกังวลหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ หรือกฎหมายอื่น หากมีการลงมติ ตรวจสอบองค์ประชุมก็ต้องดำเนินการไปตามนั้น ทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตาม เพราะรัฐบาลก็มีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง จะมากหรือน้อยหากมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็เป็นองค์ประชุมและลงมติได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เมื่อถามว่า ที่ผ่านมามีการปิดประชุมก่อน จะทำให้งานด้านนิติบัญญัติล่าช้าหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า หากองค์ประชุมไม่ครบตามข้อกฎหมายหรือข้อบังคับก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการไปได้ ก็ต้องปิดประชุม ซึ่งต้องดูไป โดยในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไป จะมีกฎหมายหลายฉบับที่จะเข้ามา ตนคิดว่าหาก็องค์ประชุมมากแต่สมาชิกอยู่ในห้องประชุมไม่ครบ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร แต่หากองค์ประชุมปริ่มน้ำแล้วสมาชิกมาครบเกินกึ่งหนึ่ง เราก็สามารถที่จะดำเนินการไปได้ เป็นการปฎิบัติหน้าที่ตามปกติเมื่อมีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล หากรัฐบาลต้องการให้กฎหมายของรัฐบาลผ่าน รัฐบาลก็ต้องดูแลสมาชิกให้เกินกึ่งหนึ่งจะมากหรือน้อยก็ได้
เมื่อถามถึง กรณีมีกระแสข่าวซื้อตัว สส. 10 กิโลนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า อยากให้มีการเปิดเผย ไม่อยากให้มีการอ้ำอึ้ง เพราะเป็นข่าวที่เมื่อปรากฏออกมาทำให้เป็นภาพที่ไม่ดีต่อสมาชิกของสภา เมื่อทราบก็ควรที่จะเปิดเผย แต่หากไม่กล้าเปิดเผยก็ควรที่จะเปิดเผยต่อวิปหรือแกนนำได้ ประธานสภาฯ ก็ยินดีที่จะรับข้อมูลนี้แล้วตรวจสอบให้เพราะเราไม่อยากให้สภาเรามีข่าวเช่นนี้ เนื่องจากข่าวเช่นนี้บางครั้งก็เป็นข่าวที่ไม่จริงเป็นการพูดไปมากันโดยขาดความรับผิดชอบ และคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่คงไม่มีใครไปทำอะไรให้เกิดความเสียหาย
เมื่อถามว่า หากมีตัวตนของคนที่มาซื้อจริงๆ จะต้องมีการตรวจสอบกัน นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า หากมีหลักฐานยื่นมาเป็นเอกสาร มีตัวตนของผู้ที่ยื่นแล้วจะสามารถฝที่จะรับผิดชอบได้ ก็ยินดีที่จะตรวจสอบ
เมื่อถามว่า ต้องมีการยื่นข้อมูลไปอย่างเดียวเลยใช่หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า แหล่งข่าวจริงหรือไม่จริง เราไม่รู้ เพราะจากที่ตนเห็นในข่าว ทางฝ่ายสส.เอง เขาก็อยากให้มีการเปิดเผยและตรวจสอบจากผู้ที่อ้างว่ามีโทรศัพท์มา แต่ก็ไม่ได้บอกชื่อ ซึ่งเมื่อไม่มีความชัดเจน เราก็ตรวจสอบไม่ได้ ฉะนั้น จึงอยากให้มีการตรวจสอบให้มีความชัดเจนเพราะข่าวเช่นนี้ทำให้เกิดความเสียหายและหากตรวจสอบแล้วเจอ ก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย