เพื่อไทยกำชับ ส.ส.อยู่สภาฯ 3 วันเต็มถกงบฯ 69 “วิสุทธิ์” ย้ำ “อิ๊งค์” ไม่ลาออก

เพื่อไทยกำชับ ส.ส.เฝ้าสภาฯ 3 วันเต็ม พิจารณางบฯ ปี 69 หวั่นองค์ประชุมไม่ครบ – “วิสุทธิ์” มั่นใจไม่ล่ม ย้ำ “แพทองธาร” ไม่ลาออก
วันที่ 13 ส.ค.เมื่อเวลา 08.30 น. ที่รัฐสภา พรรคเพื่อไทยได้เรียกประชุม ส.ส. ทั้งหมด เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานในช่วงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ในวาระ 2 และ 3 ซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วันเต็ม การประชุมครั้งนี้มี นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค และ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธาน ส.ส.พรรค ร่วมชี้แจงต่อสมาชิกอย่างละเอียด
นายสรวงศ์กล่าวในที่ประชุมว่า การพิจารณางบฯ ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะต้องโหวตรายมาตรา หากองค์ประชุมไม่ครบจะเกิดปัญหาและทำให้การพิจารณาสะดุด โดยได้รับสัญญาณจากฝ่ายค้านแล้วว่าจะไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม ดังนั้น ส.ส.ของพรรคและพรรคร่วมรัฐบาลต้องช่วยกันรักษาจำนวนผู้เข้าร่วมให้ครบ พร้อมย้ำให้ทุกคนมาเซ็นชื่อก่อนเวลา 09.00 น. ของทุกวัน เพื่อเปิดประชุมตรงเวลาและป้องกันการเลื่อนเวลา ซึ่งจะกระทบต่อแผนปิดประชุมภายในเวลา 23.30 น.
อธิบายว่า หากเลือกวิธี “พักการประชุม” แล้วเปิดใหม่ในวันรุ่งขึ้น อาจเกิดปัญหาหากมีการโหวตในช่วงเช้าแล้วองค์ประชุมไม่ครบ จึงจำเป็นต้องเปิดประชุมใหม่ทุกเช้าและให้สมาชิกมารายงานตัวแต่เช้า
ด้านนายวิสุทธิ์เสริมว่า ระหว่างการลงมติรายมาตรา สมาชิกต้องแสดงตนหลายครั้ง จึงขอให้ช่วยกันดูแลเพื่อนร่วมพรรค โดยเฉพาะการสะกิดเตือนหากมีผู้ลืมกดแสดงตน เพราะหากขาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมา เขามั่นใจว่าได้มีการประสานกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคแล้ว และได้รับคำยืนยันว่าจะช่วยกันเป็นองค์ประชุม แม้ฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วมก็ตาม ย้ำให้ทุกคนอดทน ทำงานจนดึกและตื่นเช้า เพื่อให้การพิจารณางบฯ เสร็จภายใน 3 วันตามกำหนด ไม่ต้องขยายเป็น 4–5 วัน พร้อมติดตลกว่า หลายคนอายุเยอะแล้วคงตื่นเช้าได้ไม่ยาก รวมถึงตัวเขาเอง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม อาจลาออกหลังงบฯ ผ่าน นายวิสุทธิ์ยืนยันว่าฟังคำยืนยันจากปากนายกฯ เองว่า “ไม่ลาออก” และไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องลาออก เขามองว่ากระแสข่าวที่แพร่หลายมาจากผู้ไม่หวังดีสร้างขึ้นเพื่อโจมตีทางการเมือง จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากสื่อหลักที่น่าเชื่อถือ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
นายวิสุทธิ์ยังระบุว่า นายกฯ จะเดินทางมาสภาฯ ในวันนี้เพื่อให้กำลังใจ ส.ส. และติดตามการพิจารณางบฯ ด้วยตนเอง พร้อมย้ำว่ากำลังใจในพรรคยังเต็มร้อย ไม่มีความกังวลต่อกระบวนการทางกฎหมาย และยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์และเจตนาดีของนายกฯ ต่อประเทศชาติ